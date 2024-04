Skatowana trzylatka z Wejherowa. Kolejna osoba z zarzutami

W piątek po godz. 22:00 funkcjonariusze policji w Wejherowie (woj. pomorskie) otrzymali informację, że do tamtejszej placówki medycznej została przywieziona trzyletnia dziewczynka. Dziecko trafiło do szpitala z obrażeniami wskazującymi na to, że było ofiarą przemocy od dłuższego czasu.

Biegła stwierdziła u trzyletniej dziewczynki masywne stłuczenia głowy i twarzy oraz liczne siniaki i krwiaki na tułowiu. Stan zdrowia dziecka określany jest przez lekarzy jako "średnio ciężki". Przez najbliższe dni trzylatka będzie musiała pozostać w szpitalu.

Trzyletnia dziewczynka w szpitalu. Zarzuty dla matki i jej partnera

W niedzielę prokuratura postawiła zarzuty partnerowi matki dziecka. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. 23-letni mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa znęcania się nad dziewczynką. Zaprzeczył, że podejmowałby jakiekolwiek działania, które skutkowałyby powstaniem urazów u trzylatki.

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie przedstawiła matce skatowanej trzyletniej dziewczynki zarzut ułatwienia popełnienia przestępstwa poprzez zaniechanie wbrew prawnemu obowiązkowi ochrony dziecka. Kobieta nie przyznała się do winy, tłumacząc, że partner pod jej nieobecność zadzwonił do niej, aby poinformować, że dziecko się uderzyło, a ona po powrocie do domu wezwała karetkę pogotowia ratunkowego. Twierdzi również, że o starych siniakach nic nie wie.

27-letniej kobiecie grozi taka sama odpowiedzialność karna jak jej partnerowi, czyli do ośmiu lat więzienia. – Podejrzana nie przyznała się do zarzutów. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Kobieta w wyjaśnieniach tłumaczyła, że jej partner powiedział, iż dziecko upadło i dlatego miało obrażenia głowy – poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Grażyna Wawryniuk.

