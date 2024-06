Kaczyński zagłosował. Dziennikarz zadał mu pytanie dot. wyborów

Wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się o godz. 7 rano i potrwają do 21. Nad przebiegiem głosowania czuwa PKW. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do momentu zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Politycy namawiają do głosowania

Politycy udostępniają w mediach społecznościowych zdjęcia z lokali wyborczych oraz zachęcają do udziału w wyborach.

"Złych polityków wybierają dobrzy obywatele, którzy zostają w domach" – napisał premier Donald Tusk.

Kaczyński zaczepiony przez dziennikarza

Swój głos w wyborach oddał również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Następnie polityk został zapytany przez dziennikarza, czy dzisiejsze wybory zdecydują o przyszłości Polski i jej bezpieczeństwie.

– Nie powinniśmy wychodzić z Unii – odparł Kaczyński, cytowany przez Interię. – Ona jest dla nas ważna ze względów ekonomicznych, ale nie może być próbą odbudowy imperializmu francusko-niemieckiego. Musi być związkiem równych państw narodowych – dodał prezes PiS.

Frekwencja w wyborach

W niedzielę o godzinie 13:30 Państwowa Komisja Wyborcza przekazała podczas konferencji prasowej pierwsze dane o frekwencji wyborczej. Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 28 674 345 osób. Wydano karty do głosowania 3 344 688 osobom, do tego uprawnionym, co przełożyło się na 11,66 proc. frekwencji.

To oznacza, że dzisiejsza frekwencja jest znacząco niższa od tej z ostatnich wyborów parlamentarnych, samorządowych, ale również i do europarlamentu z 2019 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Trwa głosowanie

Żeby oddać ważny głos, trzeba wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Głos będzie uznany za nieważny, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Uprawnionych do udziału w elekcji do PE jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 – odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach – 7.

Listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego 7 zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach.

