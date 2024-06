Wybory do PE. Już wiadomo, czy Obajtek zdobył mandat

Według wyników exit poll wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją.

Jednym z kandydatów PiS do europarlamentu był prezes Orlenu Daniel Obajtek. Według wstępnych wyników udało mu się otrzymać wystarczającą liczbę głosów, aby zasiadać w PE. Przypomnijmy, że Obajtek był liderem podkarpackiej listy PiS.

"To dla mnie zaszczyt być liderem listy PiS na Podkarpaciu w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory te są ostatnią szansą na obronę należnego Polsce znaczenia w Europie. Na to, by powiedzieć dość zmianom, które są niekorzystne dla naszego kraju" – pisał były prezes Orlenu w mediach społecznościowych po ogłoszeniu list wyborczych.

Wyniki exitt poll

Według exit poll (IPSOS) poszczególne komitety uzyskały następujące poparcie:

KKW Koalicja Obywatelska – 38,2 proc.

KW Prawo i Sprawiedliwość – 33,9 proc.

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 11,9 proc.

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,2 proc.

KKW Lewica – 6,6 proc.

KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie – 0,8 proc.

KW Polexit – 0,3 proc.

Wstępne przeliczenie na mandaty: KO – 21; PiS – 19; Konfederacja – 6; Trzecia Droga – 4; Lewica – 3;

Exit poll to sondaż przeprowadzany w dniu wyborów wśród osób opuszczających lokale wyborcze. Z Polski wybieranych jest 53 europosłów. W sumie we wszystkich państwach UE zostało wybranych 720 europosłów.

Polacy o starcie Obajtka

Jeszcze przed niedzielnymi wyborami Polaków zapytano o to, jak oceniają start Obajtka w wyborach do PE. Pozytywnie start Obajtka w wyborach ocenia 20 proc. badanych. 58 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania. 22 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej kwestii.

– Więcej niż sześciu badanych na dziesięciu (63 proc.) w wieku od 35 do 49 lat negatywnie ocenia start Daniela Obajtka w wyborach do PE. Najczęściej złe zdanie o tym fakcie wyrażają respondenci z wykształceniem wyższym (67 proc.). Dwie osoby na trzy (66 proc.) z miast o wielkości między 100 a 199 tys. mieszkańców oraz nieco mniejszy odsetek (64 proc.) badanych z dochodem między 3001 a 5000 zł netto negatywnie ocenia start Daniela Obajtka w wyborach do PE – wskazał Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

