Kurski startował w wyborach do PE. Wynik mówi wszystko

Według wstępnych wyników głosowania do Parlamentu Europejskiego zwycięstwo odniosła Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,2 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (33,9 proc.), a trzecie Konfederacja (11,9 proc.).

Ciekawie zapowiadały się szanse poszczególnych polityków na zdobycie mandatu. Jak mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, listy partii miały obfitować w znane nazwiska, tak aby przyciągnąć jak największą liczbę wyborców. Jednym z takich "głośnych" nazwisk był Jacek Kurski, były prezes Telewizji Polskiej.

Jak się jednak okazuje, Kurski najprawdopodobniej nie zasiądzie w ławach Parlamentu Europejskiego. Były szef TVP nie zdobył odpowiedniej liczby głosów. Przypomnijmy, że Kurski startował z drugiego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu mazowieckim. Liderem listy jest Adam Bielan.

Kandydatura, która budziła emocje

Kandydatura Jacka Kurskiego od samego początku budziła spore emocje. Były prezes TVP był powodem ostrej wymiany zdań, do której doszło niedawno w mediach społecznościowych pomiędzy szefem gabinetu prezydenta Marcinem Mastalerkiem a eurodeputowaną PiS, byłą premier Beatą Szydło.

Wszystko zaczęło się od wpisu Jacka Kurskiego, w którym pochwalił się, że Szydło poparła jego kandydaturę.

"Obrzydliwe" – skomentował szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Na odpowiedź Szydło nie trzeba było długo czekać. "Marcin Mastalerek nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać. I niech sobie sam radzi ze swoimi emocjami, a nie probuje mieszać w kampanii Zjednoczonej Prawicy" – oświadczyła.

Mastalerek w odpowiedzi stwierdził, że "9 czerwca okaże się, czy Beata Szydło będzie dyktowała mieszkańcom Mazowsza kogo mają popierać". "Jestem szczerze ciekaw. A co do mieszania w kampanii, to jako Wiceprezes PiSu, nie powinna się martwić o moje emocje ale o emocje dziewięciu innych kandydatów PiS z Mazowsza" – dodał.

