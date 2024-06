Kanał Zero wpłynął na wynik wyborów? Stanowski: To prawdziwy zaszczyt

W minioną niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Najlepszy wynik uzyskała w nich Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 37,06 procent Polaków. Na drugim miejscu z wynikiem 36,16 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce na podium należało do Konfederacji, którą poparło 12,08 proc. głosujących. Dalej znalazły się: Trzecia Droga – 6,91 proc. oraz Lewica – 6,3 proc.

"Negatywne opinie na temat rządzącej koalicji w kontekście wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej mogły mieć wpływ na wyniki wyborów do PE. Ale nie akcja polityków PiS czy Konfederacji była najważniejsza. Liderem oskarżeń wobec rządzących w wyborczy weekend został Kanał Zero" – pisze na łamach portalu Oko.press specjalistka marketingu sektora publicznego Anna Mierzyńska, sugerując, że treści które pojawiały się na kanale Stanowskiego mogły wpłynąć na wynik wyborczy Konfederacji.

Krzysztof Stanowski już odpowiedział.

Kanał Zero wpłynął na wynik wyborów? Zaskakująca teoria

Jak twierdzi autorka tekstu, opublikowanego na łamach Oko.press, wpływ na wynik wyborów do PE mogły mieć "negatywne opinie na temat rządzącej koalicji w kontekście wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej". Ekspertka zaznacza przy tym, że "liderem oskarżeń wobec rządzących w wyborczy weekend został Kanał Zero".

W swojej analizie Anna Mierzyńska przytoczyła wiele fragmentów programów, które ukazywały się na ten temat w ostatnich dniach na kanale Krzysztofa Stanowskiego.

"(...) z materiałów Kanału Zero wynikało wprost, że winę za śmierć żołnierza ponosi obecny rząd, Koalicja 15 Października oraz celebryci opowiadający się za humanitarnym traktowaniem migrantów. Obaj prowadzący wspominali też o działaniach PiS-u, wytykali tej partii nieskuteczność, zdarzało im się usprawiedliwiać poprzednią ekipę rządzącą (bo celebryci jej przeszkadzali). W żadnym z programów nie padło, że za zabicie Mateusza Sitka odpowiada Łukaszenka czy Putin" – czytamy na portalu.

Dalej analityk dochodzi do wniosku, że dziennikarze Kanału Zero pozostawili miejsce na niewinność w tej sprawie tylko jednej opcji politycznej – Konfederacji.

"Skoro winni są: PO, Trzecia Droga, Lewica i PiS, kto w takim razie pozostaje niewinny? – mogliby zapytać widzowie Kanału Zero. Proste: ci, którzy jeszcze nie rządzili. Czyli Konfederacja. To oczywiście wniosek pośredni, płynący z programów Kanału Zero. Taka sugestia nie została wypowiedziana w żadnym z omawianych materiałów. Ale jeśli ich odbiorcy dali się ponieść emocjom prowadzących – Konfederacja mogła się im wydać jedyną rozsądną opcją" – ocenia ekspertka Oko.press.

Stanowski reaguje: To prawdziwy zaszczyt

Krzysztof Stanowski nie przeszedł obojętnie obok tej analizy.

"Dziękuję bardzo za miłe słowa. Bycie liderem w tak ważnej dla Polski sprawie to prawdziwy zaszczyt" – napisał na portalu X.

Przy okazji, @Anna_Mierzynska, przeczytałem, że jest Pani specjalistką od wykrywania dezinformacji. Chciałem poinformować, że wykryto w Pani tekście dezinformację. Kilka razy napisała Pani o żołnierzach, którzy "strzelali DO migrantów". Dobrze by było, gdyby Pani nie kłamała" – dodał twórca Kanału Zero.

