Hołownia pojawił się w Kijowie na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej Rusłana Stefanczuka, z którym odbył spotkanie. Hołownia przemawiał również w ukraińskim parlamencie, a następnie został przyjęty przez prezydenta Zełenkiego.

Hołownia w Kijowie

Marszałek polskiego Sejmu oraz prezydent Ukrainy rozmawiali na temat sytuacji na froncie, rosyjskiego terroru powietrznego oraz współpracy na rzecz ochrony ukraińskiego nieba. Ponadto politycy omówili wyniki międzynarodowej konferencji pokojowej, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Szwajcarii, oraz przygotowania do podpisania dwustronnej umowy o bezpieczeństwie.

Po spotkaniu Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że Ukraina "docenia poparcie Polski" dla jej członkostwa w UE i jest wdzięczna za "wszechstronną pomoc dla naszego kraju".

W trakcie swojego wystąpienia w ukraińskim parlamencie Hołownia podkreślił, że Polska opowiada się za pełną integralnością terytorialną Ukrainy oraz popiera "wszelkie działania na rzecz deokupacji i reintegracji Półwyspu Krymskiego".

– Polska nie godzi się, by opresyjny rosyjski reżim mordował ukraińskiego ducha. Żeby deptał życie ludzkie, suwerenność państwa, żeby decydował, który naród ma prawo do egzystencji, a który nie. Takie tragedie miały już miejsce w naszym regionie i nasze państwa bardzo boleśnie ich doświadczały. Dlatego dziś Polska, tak samo jak Ukraina, nie ma złudzeń. I robi wszystko, by powstrzymać ten koszmar – powiedział Hołownia.

Sytuacja na froncie

Rosja podnosi podatki, aby sfinansować swoje rosnące potrzeby, związane głównie z wojną z Ukrainą– wynika z najnowszej analizy brytyjskiego Ministerstwa Obrony.

Według doniesień, zwiększone obciążenie podatkowe przedsiębiorstw niemal na pewno ograniczy dalsze inwestycje i rozwój cywilnych sektorów rosyjskiej gospodarki. Rosja oczekuje, że dzięki zmianom w 2025 roku dodatkowe dochody wzrosną do kwoty około 29 miliardów dolarów.

