"Jako lewackiej idiotki". Jakubiak przeprasza dziennikarkę

We wtorek poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak był gościem programu "Debata Dnia" w stacji Polsat, którego gospodynią jest Agnieszka Gozdyra. Jednym z głównych tematów rozmowy był nowy spot PiS dot. migracji. Wideo wywołało w sieci ogromne kontrowersje.

Gozdyra zapytała posła, czy spot ten jest rasistowski. Marek Jakubiak stwierdził, że jest "wymowny", ale zgodny z prawdą. Jeden z internautów wyciął fragment programu z odpowiedzią polityka i pochwalił go, przy okazji uderzając w dziennikarkę. "Jestem z pana dumny panie Marek Jakubiak. Piękne zaoranie Agnieszki Gozdyry. Brawo, lewackie redaktoreczki są idiotkami" – napisał internauta, udostępniając wycinek w mediach społecznościowych.

Reakcja Jakubiaka i przeprosiny

Polityk odpowiedział, że dziękuje za taką opinię. To wzburzyło dziennikarkę. "Pan właśnie podziękował za to, że ktoś gratuluje panu zaorania mnie jako lewackiej idiotki. Wybaczy pan, ale to jest przekroczenie granic" — skomentowała Agnieszka Gozdyra, na co Marek Jakubiak odpowiedział, że "przeprasza, nie doczytał". "Prowadzę dysputy z dziennikarzami od lat, mam czasem rację, czasem nie mam. Zawsze z szacunkiem i poszanowaniem poglądów innych. Proszę moich zwolenników, aby w rozpędzie emocji nie obrażano szczególnie kobiet" – napisał Jakubiak na portalu X. Zwrócił się do Agnieszki Gozdyry. "Dziś przejrzałem komentarze i pragnę Panią przeprosić" – dodał.

– Ten temat wzbudza wiele emocji i ja to jak najbardziej rozumiem. Mam jednak poczucie, że to jest cały czas mruganie jednym okiem do hejterów. Polityk powinien wiedzieć, że nie z każdym anonimowym użytkownikiem internetu, szczególnie jeśli ma na swoim koncie hejterskie wypowiedzi, trzeba dyskutować i nie każdemu trzeba schlebiać — powiedziała w rozmowie z Polsat News Agnieszka Gozdyra. – Być może Marek Jakubiak przedawkował internet i to dotyczy wielu polityków. Niech mniej czasu spędzają w internecie, a więcej na rozwiązywaniu realnych problemów, bo to w tej chwili jest bardziej potrzebne – podsumowała dziennikarka.

