"Poważny cios dla partii Kaczyńskiego". Czarny scenariusz coraz bardziej realny?

O coraz bardziej napiętej atmosferze w małopolskim PiS przed kolejną próbą wyboru Łukasza Kmity na marszałka województwa pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Klincz w małopolskim PiS "trwa w najlepsze"

"Władze PiS zdecydowały o zawieszeniu w prawach członka partii – co w dalszej perspektywie ma doprowadzić do jego wyrzucenia – radnego miasta Krakowa i dyrektora Kancelarii Sejmiku Michała Ciechowskego. Ciechowski kojarzony jest z Beatą Szydło, byłą premier i europosłanką PiS" – czytamy.

Dziennik przypomina, że "jeśli do 9 lipca sejmik nie wybierze nowych władz – a klincz w PiS trwa w najlepsze – to region czekają przyspieszone wybory".

Przyspieszone wybory coraz bardziej realne? PiS już szykuje listy

Z ustaleń "RZ" wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego już szykuje nowe listy do sejmiku. Częściowo ma to być metoda na dyscyplinowanie w obecnej sytuacji. Jak można się domyślać, nie znajdą się na nich buntownicy. W grę mają wchodzić jednak trzy scenariusze.

Pierwszy zakłada, że nie udaje się wybrać władz aż do ustawowego terminu. Wtedy dojdzie do przyspieszonych wyborów. "Drugi scenariusz to ugięcie się grupy buntowników i sytuacja, w której Kmita jednak zostaje marszałkiem" – czytamy. Trzeci zakłada z kolei przejście na stronę obecnej opozycji w sejmiku grupy radnych, czyli "wariant podlaski". "Wtedy PiS definitywnie musiałoby się pożegnać z władzą w województwie" – wskazuje dziennik.

Tak więc najbliższe dni mogą być bardzo trudne nie tylko dla małopolskiego PiS, ale PiS w ogóle. Jak podkreśla "RZ", utrata władzy w tym województwie byłaby dla formacji Jarosława Kaczyńskiego poważnym ciosem.

