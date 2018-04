Ziemkiewicz: Oni jeżdżą z bilbordami? No to Jaro ich zaorał

– Premier zarządza całym państwem, a razem z tym dodatkiem zarabia połowę tego, co jakiś wójt w gminie. Zamiast zwrócić uwagę na ten debilizm systemowy, to się urządza licytację. Oni jeżdżą z bilbordami? No to Jaro ich zaorał – mówił publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz w porannym programie Telewizji Republika.