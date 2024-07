Łódź: Nie żyje 61-letni kobieta przygnieciona przez konar

W niedzielę w wielu miejscach w Polsce występują silne wichury. Także w Łodzi pogoda tego dnia okazała się niebezpieczna.

61-letnia kobieta wybrała się na przejażdżkę do Lasu Łagiewnickiego, popularnego miejsca rekreacji. W pobliżu ulicy Skrzydlatej na rowerzystkę spadł konar. Wypadek miał miejsce po godzinie 13. Służby pojawiły się na miejscy błyskawicznie. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować.

– Strażacy i pogotowie pojawili się niemal w tym samym momencie. Niestety, resuscytacja krążeniowo oddechowa nie przyniosła efektu – przekazał kapitan Łukasz Górczyński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi.

Silne wichury nad Polską

Państwowa Straż Pożarna informuje, że w niedzielę do godziny 16 odnotowano 2 tys. interwencji strażaków związanych z silnymi wichurami, które przechodzą nad Polską.

"W ciągu ostatniej godziny mocno wiało w woj. mazowieckim i warmińsko-mazurskim. W m. Nowa Ukta (powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie) ranny został mężczyzna przygnieciony przez drzewo. ‼️Apelujemy o ostrożność‼️" – przekazała PSP w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej #IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed silnym wiatrem dla tego obszaru. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu. Najsilniejsze porywy będą do godziny 20.00

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w niedzielę alert pogodowy.

"Uwaga! Dziś (28.07) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”.

Alert został uruchomionych w województwach: podlaskim – powiaty: augustowski, grajewski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski i Suwałki oraz warmińsko-mazurskim – powiaty: giżycki, piski, węgorzewski, ełcki, gołdapski i olecki.

