Dzierżoniów: Wielka akcja ABW. Chodzi o neofaszystów

Część ulic miasta była zablokowana. Mieszkańcy nie mogli wrócić do swoich domów, zgodę dostali dopiero ok. godz. 20. Grupy były namierzane od kilku tygodni. Istnieje podejrzenie, że ich członkowie mogą być uzbrojeni – podaje RMF FM.

"W sobotę ok. godz. 18 policja zamknęła ulice w centrum Dzierżoniowa: Kościuszki, Mickiewicza, 11 Listopada, Szkolną i Nowowiejską i rozpoczęła akcje zatrzymywania neonazistów. Prawdopodobnie część zatrzymywanych osób posiadała broń. Świadkowie twierdzą, że miały paść strzały" – tak całe zdarzenie opisuje lokalny portal dziennik.walbrzych.pl.

Działania służb miały się odbywać w miejscu, gdzie planowano koncert zespołów działających w nurcie narodowym i neofaszystowskim. Funkcjonariuszom udało się zabezpieczyć materiały gloryfikujące III Rzeszę oraz jej twórcę, jednak najważniejsze osoby z grupy miały zbiec.

Wszelkie działania były prowadzone na zalecenie prokuratury rejonowej w Wałbrzychu. – Czynności polegały miedzy innymi na przeszukaniu pomieszczeń, gdzie miał się odbyć koncert i ewentualnym ujawnieniu, i zatrzymaniu materiałów propagujących tego rodzaju poglądy – mówi Tomasz Orepuk ze świdnickiej prokuratury okręgowej.

Portal dziennik.walbrzych.pl wskazuje, że Dzierżoniów oraz Bielawa są uznawane za enklawy neofaszyzmu w Polsce. Tamtejsi neofaszyści mają być skupieni wokół nieformalnej grupy Club28 (28 to kolejne litery alfabetu B i H, od słów Blood and Honour). Grupa Club 28 „zrzesza neonazistów z całego Dolnego Śląska. Najprężniej działające komórki tej nieformalnej organizacji to właśnie Bielawa i Dzierżoniów. Od kilku lat są najaktywniejszym środowiskiem wśród polskich neofaszystów – organizują w Polsce kolejne koncerty, utrzymują ścisłe kontakty z ekstremistami z Europy”.

Portal przypomina, że nie tak daleko od Dzierżoniowa, bo w położonej ok. 150 km miejscowości Ostritz na terenie Niemiec, wyznawcy Adolfa Hitlera świętują w weekend kolejną rocznicę jego urodziny.