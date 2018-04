Horała: Odbieramy oszustom pieniądze

Stefan Sękowski: Dlaczego komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT ma powstać akurat teraz?

Marcin Horała: Od początku zapowiadaliśmy, że taka komisja musi powstać. To niezręczne, że będą jednocześnie funkcjonować dwie takie komisje. Jednak nie zanosi się, by komisja ws. Amber Gold szybko zakończyła działanie, a komisje muszą skończyć prace przed

końcem kadencji, bo istnieje zasada dyskontynuacji. Trzeba więc było zacząć pracować, by skończyć prace przed końcem kadencji, a z problemami organizacyjnymi musimy sobie poradzić.