Prokuratura Krajowa tworzy specjalny zespół. Zbada sprawy z lat 2016-2023

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powołał w Prokuraturze Krajowej zespół prokuratorów do zbadania spraw "pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej ze względu na ich przedmiot oraz charakter, prowadzonych i zakończonych w latach 2016-2023 w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury".

"Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy spraw, wytypowanych przez prokuratorów regionalnych, pod kątem prawidłowości ich prowadzenia, wytyczania kierunków postępowania, poziomu i sprawności realizowania czynności, jak również zasadności i merytoryczności podejmowania końcowych rozstrzygnięć oraz kierowanych aktów oskarżenia. Na podstawie decyzji Przewodniczącej Zespołu przedmiotem badania mogą zostać objęte również inne sprawy, niewytypowane przez prokuratorów regionalnych" – podano w komunikacie.

Prokuratura zapowiada raport ze spraw z ostatnich ośmiu lat

Przewodniczącą zespołu została dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Katarzyna Kwiatkowska, a zastępcą – dyrektor Departamentu Przestępczości Gospodarczej Marek Wełna. W zespole znaleźli się także: Krzysztof Wójcik, Jarosław Onyszczuk oraz Mariusz Krasoń.

"Po zakończeniu badania spraw Zespół sporządzi raport, podsumowujący wyniki badań, w tym zawierający ocenę sposobu prowadzenia analizowanych spraw wraz z wnioskami co do prawidłowości wykonywania ustawowych zadań prokuratury przez prokuratorów. Raport powinien zawierać również rekomendację dla Prokuratora Krajowego co do konieczności podjęcia lub wznowienia postępowań, podjęcia decyzji co do zasadności popierania oskarżenia, a także wdrożenia odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej" – czytamy. Raport końcowy ma zostać opracowany do 30 listopada 2024 r. i będzie jawny.

