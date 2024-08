Pierwszy komentarz Kaczyńskiego po decyzji PKW. Prosi o wpłaty na konto PiS

W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. PKW zarzuciła PiS nieprawidłowości w finansowaniu na kwotę 3,6 mln zł. Dotacja partii Jarosława Kaczyńskiego będzie pomniejszona o 10 mln zł. Ugrupowanie może zostać także pozbawione subwencji na trzy lata.

– Decyzja jest skandaliczna. Warto powiedzieć, jakie są motywy tego całego działania Platformy Obywatelskiej – mówił na piątkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. – W tej chwili można już powiedzieć o pewnej zmianie nastrojów społecznych i to nie jest zmiana korzystna dla obecnej władzy – dodał.

Kaczyński grzmi po decyzji PKW. "Droga Łukaszenki, Putina"

Zdaniem Kaczyńskiego, w całym zamieszaniu ze sprawozdaniem finansowym komitetu PiS chodzi o wybory prezydenckie. Według szefa Prawa i Sprawiedliwości, decyzja PKW była motywowana politycznie, z uwagi na obawy koalicji rządzącej przed równą rywalizacją z kandydatem Zjednoczonej Prawicy w kampanii prezydenckiej w 2025 r.

– Te działania mają bardzo wiele mankamentów prawnych (...). W Polsce prawo, w tym konstytucja, przestały obowiązywać – stwierdził lider PiS. Jak podkreślił, "w sposób demonstracyjny naruszono zasadę równości". – To jest nic innego jak ta droga, którą swego czasu obrał Łukaszenka, Putin – ocenił.

– To, co się stało, ma naprawdę ogromną wagę. (...) Chodzi o to, żeby przyjąć traktaty i zamienić Polskę w teren zamieszkiwany przez Polaków, ale zarządzanych przez Niemcy – skomentował Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS: Apeluję do wszystkich polskich patriotów

– Będziemy walczyli, ale potrzebujemy w tej chwili pomocy ze strony społeczeństwa. Pomocy finansowej. To musi być wszystko w zgodzie z prawem. Takie wpłaty my mamy obowiązek sprawdzać. To muszą być legalne wpłaty. To nie może być, tak, że to jest wpłata na walkę z reżimem Donalda Tuska, bo takie musimy zwracać – wskazał prezes PiS.

– Apeluję do wszystkich polskich patriotów. Do wszystkich, którzy nas poparli, by nawet niewielkie sumy, nawet 10 złotych, przekazywali na nasze konto – dodał.

Czytaj też:

PKW pozbawia PiS milionów. Tusk nie kryje "wielkiej satysfakcji"Czytaj też:

"PiS ukarał się sam". Hołownia o decyzji PKWCzytaj też:

"Tusk wprowadza system białoruski". PiS zapowiada skargę do SN