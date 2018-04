Ziemkiewicz: Konstytucję mamy do bani i należy ją zmienić

– Konstytucję mamy do bani i należy ją zmienić na coś co by działało. Obecna Konstytucja jest raczej traktatem rozejmowym, w którym zostawiono wiele rzeczy niedookreślonych bo strony myślały, że będą mogły wywojować więcej dla siebie. Geremek z Wałęsą zostawili niedopowiedzenia z myślą o przeciąganiu, kto będzie miał większe wpływy – powiedział publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz w Telewizji Republika.

Ziemkiewicz nawiązał w programie do referendum konstytucyjnego, które postuluje prezydent Andrzej Duda. Publicysta "Do Rzeczy" przyznał, że nie wie, czy jest ono potrzebne, ale obowiązująca konstytucja "jest do bani". – Konstytucja w sprawie KRS też odsyła też ustawy. 90 proc. tej konstytucji to pobożne życzenia. Niewiele z tych przepisów wynika. Tam gdzie powinny być jasno określone kompetencje, jest jedno wielkie badziewie – mówił. Zdaniem Ziemkiewicza, konstytucja powinna zostać zbudowana na zasadzie kilku jasnych punktów określających ogólne zasady. – Niech siądzie kilku konstytucjonalistów, niech powstanie kilka prostych ważnych punktów, które określały by zasady działania państwa. Niech napiszą krótką konstytucję ustalającą jak działa państwo – powiedział. Czytaj także:

