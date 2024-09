Listy do redakcji

Układ Tusk-Kaczyński

W czasach, kiedy w Sejmie zasiadało kilkanaście partii, a koalicję rządową tworzyło ich pięć czy siedem, Jarosław Kaczyński w którymś wywiadzie stwierdził, że w przyszłości, aby móc skutecznie rządzić, trzeba by doprowadzić do systemu dwupartyjnego. Tak jak jest w USA czy Wielkiej Brytanii. Spotkało się to z dużą krytyką niektórych środowisk (np. UPR)i po tygodniu sprawa upadła. Ani Jarosław Kaczyński, ani Donald Tusk, ani nikt inny tego już nigdy nie podnosił. Przynajmniej oficjalnie.