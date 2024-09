Kaczyński boi się "ciosu w plecy". "Obawiał się tego przez całe życie"

W maju przyszłego roku zakończy się kadencja Andrzeja Dudy w fotelu prezydenta. Wielu spodziewa się, że polityk może nie chcieć przejść tak szybko na polityczną emeryturę. "Trudno spodziewać się, że tak doświadczony, ale wciąż młody polityk, przejdzie na emeryturę. Dlatego w centrali PiS coraz częściej pojawia się pytanie o polityczne plany głowy państwa. I jednocześnie obawa, że Andrzej Duda, razem ze swoim najbliższym współpracownikiem ministrem Marcinem Mastalerkiem (myślą o powołaniu konkurencyjnego wobec PiS bytu" – informuje "Super Express".

Partia Dudy i Szydło?

Pojawiają się spekulacje, że nowego projektu mogliby zostać też zaangażowani popularni politycy jak Beata Szydło. – Biorąc pod uwagę obecne problemy finansowe i kadrowe PiS, swego rodzaju kryzys po przegranych wyborach, to gdyby jeszcze teraz jakieś bliskie środowisko zadało cios w plecy, prezes może obudzić się w sytuacji, której obawiał się przez całe swoje polityczne życie – mówi anonimowy polityk PiS.

"Faktycznie dla Kaczyńskiego ewentualna dekompozycja partii byłaby czymś zdecydowanie gorszym niż utrata władzy w państwie" – zauważa "SE". – Niechęć wobec prezydenta podsyciła jeszcze polityczna gra wokół małopolskiego sejmiku, w której dużą rolę odegrała Beata Szydło, ale też otoczenie Andrzeja Dudy – ocenia informator tabloidu z otoczeniu władz PiS.

"W tym kontekście ciekawie wyglądają zapowiedzi odmłodzenia władz Prawa i Sprawiedliwości, co ma wydarzyć się już na przełomie września i października. W ramach tych zmian stanowisko wiceprezesa ma stracić była premier" – czytamy. Kiedy kilka miesięcy temu zapytano Jarosława Kaczyńskiego o polityczną przyszłość głowy państwa, odparł: – Ja przyjąłem taką zasadę, że jeżeli chodzi o pana prezydenta, to ani słowa.

Regres w relacjach

Obaj politycy nie rozmawiali osobiście od 4 lat. "Ten regres w stosunkach pałacu i Nowogrodzkiej zaczął się w 2017 od prezydenckich wet dotyczących ustaw sądowych. Kluczowe miało być nawet nie tyle odrzucenie ważnych przepisów, co późniejsze negocjacje władz PiS z Andrzejem Dudą" – przypomina "SE". – Kaczyński strasznie się irytował tym, że musi przyjeżdżać na jakieś rozmowy. Jako wytrawny polityk zaciskał zęby i był na tych spotkaniach. Zachowywał się nawet zaskakująco uprzejmie wobec prezydenta, ale to była tylko gra. Tak naprawdę wtedy na trwałe zmienił się jego stosunek do Andrzeja, a potem było już tylko gorzej – mówi polityk z otoczenia prezydenta.

