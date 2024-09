Pękł zbiornik Topola. Dramatyczny apel do mieszkańców: Ryzyko jest olbrzymie

– O godz. 10:53 otrzymaliśmy z Centrum Operacyjnego RZGW Wrocław informację o zniszczeniu przelewu powodziowego na zbiorniku Topola – poinformował burmistrz gminy Paczków. Według RZGW "woda w niekontrolowany sposób przepływa do zbiornika Kozielno i dalej do zbiornika Otmuchów. Uszkodzenie prawdopodobnie nie zmienia sytuacji powodziowej poniżej Kozielna. Woda przepływa w tej samej ilości tylko uszkodzonym przelewem". Zbiornik Topola i Kozielno położone są na rzece Nysa Kłodzka i razem tworzą Zalew Paczkowski.

– Ogłosiłem bezwzględną ewakuację – powiedział burmistrz Paczkowa Artur Rolka. – Ryzyko jest olbrzymie. Bardzo proszę państwa bez żadnego oporu, w trosce o swoje życie o ewakuację – dodał.

Przerwanie przepustu w województwie opolskim potwierdził dyżurny KW PSP Wrocław. W rozmowie z Wirtualną Polską zaznaczył, że "dwa zbiorniki połączyły się w jeden". Dodał, że obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Jednak wszystko zależy od wytrzymałości zbiornika Kozielno.

"Pękł zbiornik Topola. Woda zbliża się do Kozielna. Jesteśmy w stałym kontakcie z Wodami Polskimi. Składaliśmy zapotrzebowanie o zwiększenie zrzutu ze Zbiornika Otmuchów. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i Wojewody. Wystąpiliśmy do Wojewody o przysłanie amfibii do ewakuacji ludności oraz innego sprzętu pływającego, którym można dostarczyć wodę i żywność" – wskazały władze gminy Otmuchów.

Trwa ewakuacja

Przypomniano o miejscach ewakuacji:

🔴❗️ Dla Miasta Otmuchów: ul. 1 Maja i od ul. 1 Maja boczne w stronę rzeki, ul. Mickiewicza poniżej PKS, ul. Lipowa, miejscem ewakuacji jest Zespół Szkół w Otmuchowie przy ul. Krakowskiej.

🔴❗️ Dla mieszkańców Lubiatowa, Ligoty i Sarnowic, miejscem ewakuacji jest Świetlica w Maciejowicach.

🔴 ❗️Dla Zwierzyńca, miejscem ewakuacji jest RSP w Wierzbnie.

🔴❗️ Dla mieszkańców Śliwic, miejscem ewakuacji jest szkoła w Mesznie.

🔴 ❗️Dla mieszkańców Wójcic z najniżej położonych domów, miejscem ewakuacji jest szkoła w Wójcicach.

"Prosimy o zachowanie spokoju i przygotowanie najważniejszych dokumentów, leków, ubrań na 48 godziny, środków higienicznych i innych niezbędnych przedmiotów" – apelują władze.

Zbiornik Topola to zbiornik retencyjny wybudowany w latach 1995 – 2003 na rzece Nysa Kłodzka, tuż powyżej miasta Paczków. Przy maksymalnym piętrzeniu zbiornik ma powierzchnię 3,4 km² i pojemność 21,68 miliona m³.

