Trwa liczenie strat. Niemal 60 tys. osób dotkniętych skutkami powodzi

– Stanem klęski żywiołowej objętych jest 749 miejscowości i 2 mln 390 tys. osób; realnie powodzią dotkniętych jest 57 tys. osób – przekazał szef KPRM Jan Grabiec. – Głównie to oczywiście wsie, ale również w tej liczbie są miasta – dodał Grabiec.

– Mówimy tutaj o stanie klęski żywiołowej, natomiast w kolejnej kategorii jest liczba mieszkańców dotkniętych powodzią, tych, którzy realnie pomimo działań ratowniczych i ochronnych, doświadczyli powodzi. To jest na ten moment 57 tysięcy osób – kontynuował.

Grabiec dodał, że liczba mieszkańców ewakuowanych wynosi 6544, z kolei odnotowano do tej pory ponad 11 tysięcy budynków, które zostały zniszczone bądź uszkodzone.

Podczas spotkania z premierem wojewoda dolnośląski przekazał, że wstępne straty związane z powodzią oszacowane są na ponad 3,8 mld zł. – Rozumiem, że burmistrzowie zajmują się jeszcze podstawową pomocą. Z powiatu kłodzkiego mamy 342 mln zł zgłoszone. Lądek-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka jeszcze nie oszacowały strat, aby nam podać. To naprawdę będzie się zmieniać. Fala nadal idzie – mówił.

Tusk zapowiada "odbudowę plus"

Szef rządu przekazał, że planowany jest program "odbudowa plus" skierowany do ofiar powodzi.

Szef rządu podkreślił, że należy przygotowywać na wielki plan odbudowy, który jest "naszym zobowiązaniem i narodową ambicją". – Tak żeby po pierwsze wiedzieć co uległo zniszczeniu i kto powinien w pierwszej kolejności otrzymać pomoc, a potem żeby ruszyć z wielkim rozmachem do tej ogromnej odbudowy – stwierdził.

– To jest dla mnie coś oczywistego, że w sytuacji, w której będziemy musieli uruchomić miliardy złotych i euro do odbudowy terenów popowodziowych, to sytuacja po powodzi musi być lepsza również od tej sytuacji przed powodzią. Mowa nie tylko o zabezpieczeniach, ale też o całej zniszczonej infrastrukturze – kontynuował.

