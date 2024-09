Przełom w aferze wizowej? "Edgar K. przyznał się do winy"

Prokuratura prowadzi śledztwo ws. nieprawidłowości przy wydawaniu wiz cudzoziemcom. Obecnie obejmuje ono trzy główne wątki i dotyczy dziewięciu podejrzanych.

– Przyznał się, można powiedzieć główny podejrzany, a więc Edgar K. Była to główna osoba, w tym wątku podstawowym, a więc załatwiania wiz, powoływała się na wpływy w MSZ, która mówiła, że może załatwić przyspieszenie wydania wizy – stwierdził Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak w rozmowie z dziennikarzami.

Jak dodał, K. rzeczywiście miał znajomości w MSZ i przekazywała pewne informacje do niektórych urzędników zatrudnionych w resorcie. W niektórych przypadkach jego wstawiennictwo "rzeczywiście skutkowało, lub mogło skutkować" wydaniem, lub przyspieszeniem wydania wizy.

– To jest główny podejrzany, ma on łącznie 9 zarzutów dotyczących właśnie tzw. płatnej protekcji i on się przyznał, złożył bardzo obszerne objaśnienia – dodał Nowak.

Afera wizowa

W ramach śledztwa w sprawie afery wizowej zarzuty postawiono dotychczas dziewięciorgu podejrzanym, z których siedmioro przyznało się do winy.

Wobec podejrzanych stosowane są obecnie środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokurator kontynuuje postępowanie dowodowe. W dalszym ciągu przesłuchiwani będą świadkowie, w tym z placówek dyplomatycznych i z MSZ. Śledztwo prowadzi trzyosobowy zespół prokuratorów z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami CBA.

Trzy wątki

Postępowanie obejmuje trzy wątki. Pierwszy dotyczy pośredniczenia w uzyskaniu wiz uprawniających do przyjazdu na terytorium Polski poprzez powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w polskich placówkach dyplomatycznych, w zamian za korzyści majątkowe lub obietnice ich uzyskania.

Drugi wątek dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osoby zatrudnione w MSZ w związku z działalnością podejrzanego Edgara K.

Natomiast trzeci dotyczy przebiegu prac legislacyjnych związanych ze zmianami ustawy o cudzoziemcach, a następnie prowadzonych na podstawie tej ustawy prac dotyczących wydania lub projektowania rozporządzeń wykonawczych, jak też utworzenia Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi oraz Centrum Informacji Konsularnej w Kielcach.

