PiS zmienia plany. Partia przekłada swój kongres

Prawo i Sprawiedliwość przekłada swój kongres. Dojdzie za to do spotkania liderów partii z ekspertami. Co będzie tematem rozmów?

Kongres Prawa i Sprawiedliwości miał się odbyć w sobotę, 28 września w Przysusze (woj. mazowieckie). Wydarzenie miało przynieść nie tylko zmiany w kierownictwie partii, ale także doprowadzić do połączenia PiS z Suwerenną Polską. Ważnym punktem spotkania polityków Zjednoczonej Prawicy miał być również nowy status ugrupowania, który doprowadzi do kadrowej rewolucji. W wyniku planowanych zmian w PiS-ie miała powstać rada naczelna. PiS przełoży kongres? Zamiast kongresu dojdzie do spotkania liderów Prawa i Sprawiedliwości z ekspertami. Rozmowy mają dotyczyć powodzi – przekazał portal wPolityce.pl. Kongres partii został przełożony na inny termin. Jeszcze kilka dni temu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewniał, że wydarzenie odbędzie się planowo. Jednak źródła Wirtualnej Polski w klubie parlamentarnym PiS mówią o tym, że organizacja kongresu w trakcie kryzysu powodziowego nie jest dobrym pomysłem. "PiS chce uniknąć wpadki z wiecu w Warszawie 14 września. Wtedy fala powodziowa uderzyła w południe Polski, a największa formacja opozycyjna na partyjnym zgromadzeniu w Warszawie nie wspomniała o tragedii i skupiła się na protestowaniu przeciwko »patowładzy« przed Ministerstwem Sprawiedliwości" – czytamy. "Namaszczenie" Błaszczaka? Według nieoficjalnych doniesień mediów, Jarosław Kaczyński chciał, by Mariusz Błaszczak został wybrany przez kongres na nową funkcję – przewodniczącego komitetu wykonawczego PiS, czyli nowego organu partyjnej egzekutywy. Błaszczak miałby zarządzać bieżącymi działaniami partii, co wewnątrz jest postrzegane jako wzmocnienie jego pozycji. Byłemu szefowi MON miałaby podlegać grupa kilkunastu członków komitetu wykonawczego, w tym m.in. Przemysław Czarnek, Paweł Szefernaker oraz Radosław Fogiel. Czytaj też:

