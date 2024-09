Odbudowa Polski. Resort podał ile budynków jest do remontu

– Ja ostrożnie szacuję, że to będzie kilkanaście tysięcy obiektów. […] Myślę, że w okolicach 15 – powiedział Paszyk w TVN24, pytany ile obiektów będzie wymagało odbudowy i remontu.

Pokreślił, że stan budynków jest oceniany przez nadzór budowlany.

– Nim przystąpimy do [...] napraw, remontów, tudzież budowy nowych, ze względu na stopień zniszczeń, wspólnie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, jako resort skoordynowaliśmy w ubiegłym tygodniu szybki proces oceny stanu budynków, żeby nie powstawało kolejne niebezpieczeństwo dla osób, które chcą wrócić i odbudowywać szybko – podkreślił minister.

Dotychczas inspektorzy ocenili, że 6,6 tys. budynków wymaga odbudowy lub remontu.

Porównania do powodzi z 1997 roku

– Osoby, które dzisiaj czekają, aby ocenić czy mieszkania, domy zniszczone w wyniku powodzi, nadają się do remontu czy też stwarzają zagrożenie i będą wymagały rozbiórki, że to będzie następowało niezwłocznie – zapewnił Paszyk.

Pytany o skalę zniszczeń w porównaniu do powodzi z roku 1997, powiedział, że wówczas choć było wówczas więcej zniszczonych budynków, to stopień ich zniszczenia był mniejszy.

– Mimo, że dość w dość dużej liczbie były dotknięte powodzią, one jednak w większej mierze nadawały się do odbudowy, tu mieliśmy specyfikę polegający na tym, że w kilku istotnych miastach nastąpiło zalanie w związku z przerwaniem zapór wałów, ta niszczycielska siła wody była potężna, w związku z tym ja obawiam się i takie są dane też z nadzoru, że ten procent budynków nienadających się do odbudowy będzie większy – podkreślił minister.

Jak poradził sobie rząd?

W sondażu Wirtualnej Polski zapytano Polaków, jak oceniają działania rządu w sprawie powodzi i usuwania jej skutków. 53,3 proc. respondentów wystawiło ocenę pozytywną, podczas gdy 38,2 proc. – negatywną. Z kolei 8,5 proc. zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć".

W badaniu pytano również, czy rząd był przygotowany do powodzi oraz odpowiednio informował w tej sprawie Polaków. Na tak postawione pytanie "zdecydowanie tak" odpowiedziało 14,6 proc., podczas gdy "raczej tak" wskazało 32,7 proc. Opcję "raczej nie" zaznaczyło 13,5 proc., a "zdecydowanie nie" – 36,4 proc. Natomiast opcję "trudno powiedzieć" – 2,8 proc.

