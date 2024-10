Nagroda Społeczna im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Trwa głosowanie

Jej celem jest uhonorowanie osób, którzy przez całokształt swojego zaangażowania, a przede wszystkim ich codziennej posługi i pracy są przykładem aktualności dziedzictwa legendarnego Kapłana Solidarności.

W pierwszym etapie istniała możliwość zgłaszania swoich kandydatów do takich kategorii Nagrody Społecznej, jak:

• Duszpasterz Ludzi Pracy

• Godność

• Wolność

• Ideały Sierpnia’80

• Promocja Kultu

Etap trwał do 25 września. Drugi etap polega na głosowaniu internetowym na laureatów w poszczególnych kategoriach Nagrody Społecznej. Głosowanie potrwa do 13 października.

W ramach tego etapu czytelnicy "Tygodnika Solidarność" także będą mogli oddać swoje głosy na kandydatów nominowanych do kategorii NAGRODY SPECJALNEJ CZYTELNIKÓW TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ. Link do pełnej listy kandydatów w poszczególnych kategoriach oraz do głosowania znajdziemy pod tym linkiem.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie 16 października br. we Włocławku czyli podczas drugiego dnia III edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

"Obchodzimy w tym roku 40 rocznicę porwania, męczeńskiej śmierci oraz pogrzebu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W ramach bogatego planu doniosłych wydarzeń na terenie całej naszej Ojczyzny, warto świadomie zaangażować się w dołączenie do dwóch inicjatyw zaproponowanych (po przeprowadzonych szerokich konsultacjach) przez organizatora planowanej w tym roku III edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki" – wskazano na stronie internetowej.