Wicemarszałek Senatu o zapowiedzi Tuska: To zwykłe okrucieństwo

Podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że we wtorek na posiedzeniu rządu przedstawi szczegóły strategii migracyjnej Polski. Poinformował też, że jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Oświadczył przy tym, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, takich jak unijny pakt migracyjny.

Biejat: To nie tylko łamanie polskiego prawa, to zwykłe okrucieństwo

Zapowiedź premiera skrytykowała wicemarszałek Senatu, senator Lewicy Razem Magdalena Biejat.

"Na naszych granicach pojawiają się uciekierzy z krajów ogarniętych wojną, przedstawiciele mniejszości religijnych czy osobt LGBT uciekające przed prześladowaniami. Odmawianie im prawa do azylu to nie tylko łamanie polskiego prawa i umów międzynarodowych. To zwykłe okrucieństwo" – napisała Biejat na platformie X.

Tusk: Nielegalną migrację zredukujemy do minimum

Według Tuska "państwo musi odzyskać 100-proc. kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża". –Państwo jest od tego, aby do Polski trafiali ludzie, którzy chcą w Polsce uczciwie pracować, płacić podatki, integrować się z polskim społeczeństwem, uczyć się na prawdziwej uczelni. I to są ludzie, którzy wtedy zasługują na szacunek, na respekt – argumentował premier.

Ocenił, że efektem polityki rządu PiS było to, że "de facto fala nielegalnej migracja zalała Polskę". – My zredukujemy do minimum nielegalną migrację w Polsce, my wyplenimy te praktyki, które de facto omijały polskie interesy, które naruszały bezpieczeństwo Polek i Polaków, i państwa polskiego. I zlikwidujemy te praktyki do zera – przekonywał Tusk.

Zapowiedział również, że "Polska nie będzie respektować ani implementować żadnych europejskich pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo".

