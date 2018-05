Gawkowski: Chrystus był pierwszym socjalistą

Krzysztof Gawkowski podczas rozmowy w Polskim Radiu dyskutował m.in. o stanie polskiej lewicy. Polityk przekonywał m.in., że jego partia nie poprze kandydatury Jana Śpiewaka w Warszawie, gdyż – jego zdaniem – Śpiewak tak naprawdę nie jest lewicowcem.

– Ja lubię Janka, to fajny gość, ale to nie jest lewicowy kandydat. To jest kandydat ruchów miejskich, które mają w części program zbieżny z lewicą – przekonywał.

Platforma się pogubiła

Polityk odniósł się również do obecnej działalności posłów Platformy Obywatelskiej. Wiceszef SLD stwierdził, że partia Grzegorza Schetyny "pogubiła się" w ciągu ostatnich dwóch lat. – Mam takie wrażenie, że i szefostwo Platformy, ale i jej członkowie pogubili się w takim byciu totalną opozycją. Oni więcej mówią niż robią – mówił, dodając, że SLD bywa oskarżane o to, że nie bierze udziału w niektórych manifestacjach antyrządowych. Jak przekonywał, takie oskarżenia są o tyle bezpodstawne, że SLD często... nie jest nawet na nie zapraszane.

Gawkowski odniósł się również do tematu "daniny solidarnościowej". Polityk podkreślił, że jego partia od dawna domaga się dodatkowego opodatkowania osób najbogatszych. Jak jednak zaznaczył, działacze SLD uważają, że nie należy tylko "najbogatszym trzeba coś zabrać, ale też najbiedniejszym pomóc" i dlatego domagają się powiększenia kwoty wolnej od podatku.

