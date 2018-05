Ziemkiewicz: Nie niszczcie murali Baumana. Trzeba przypominać, że na Marcu '68 zyskali zbrodniarze stalinowscy

– Znaleźli się ludzie dobrej woli, którzy zniszczyli mural mjr. Baumana. Otóż źle zrobiliście. Nie niszczcie tych murali, niech one tam wiszą. Niech tam jeszcze będzie pani Wolińska-Brus. Trzeba Polakom przypominać, że Marzec '68, to nie było tylko niewinne prześladowanie Żydów, ale wewnętrzna dintojra w partii, dzięki czemu zyskali i uciekli od odpowiedzialności zbrodniarze stalinowscy pokroju mjr. Baumana. Wreszcie muzeum POLIN robi coś dobrego – mówi publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz w specjalnym wideokomentarzu.