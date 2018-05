Protestujący: Nam nie są potrzebne puste obietnice, tylko pieniądze

Protestujący zwrócili się z apelem do premiera Morawieckiego, któremu zarzucono, że manipuluje faktami.

– Prosimy o niewprowadzanie społeczeństwa w błąd, że osoby niepełnosprawne otrzymują 3 tys. Netto na rękę. To kłamstwo. Osoby niepełnosprawne mają obecnie niecałe 900 zł na rękę. Nie liczy się nasz dochód. My mamy za to, że zrezygnowaliśmy z pracy, to całkiem inny dochód – mówiła Alina Glinka.

Kobieta dodała, że opiekunowie i ich podopieczni potrzebują natychmiastowej pomocy. – Nie potrzebne nam są puste obietnice, tylko pieniądze, 500 zł. Czekamy – stwierdziła. Kobiety przekazały, że nie zamierzają kończyć protestu i proszą inne grupy społeczne o solidarność.

Protestujący zwrócili się również do prezydenta z prośbą o pomoc. Opiekunowie osób niepełnosprawnych podkreślili, że Andrzej Duda podpisał z nimi porozumienie. – Przecież ma pan inicjatywę ustawodawczą, liczymy na pana i proszę nie gardzić osobami niepełnosprawnymi – mówiła Marzena Stanewicz, jedna z protestujących.