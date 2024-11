Wygrana Dobrego Donalda stworzyła problem Złemu Donaldowi

No i stało się! Dobry Donald z Waszyngtonu powraca do Waszyngtonu! Tęskniliśmy. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Wyczekujemy też powrotu do Vistula Country namiestnik Georgette Mosbacher. Hot dogi u niej w ogrodzie smakowały jak żadne inne.

Ameryka to jednak piękny kraj. Choć aktualnie w histerii. Fani Harris obcinają sobie z rozpaczy włosy na TikToku, liberalni dziennikarze płaczą na wizji i zapanowało powszechne oczekiwanie powrotu do niewolnictwa, faszyzmu oraz mięsizmu. Właściciele jednej z firm organizujących emigrację z USA – Expatsi – opowiedzieli w mediach, że zainteresowanie ich ofertą wzrosło o 90 proc. Oni sami uciekli przed Trumpem jeszcze w 2016 r. Dokąd? Do Meksyku. Trudno wyobrazić sobie spokojniejszy, bardziej postępowy i demokratyczny kraj, prawda? No, może jeszcze Kolumbia.