Podległość

Czy Polska jest niepodległa? Pytanie absurdalne? Tylko dlatego, że przyzwyczailiśmy się myśleć, że żyjemy w wolnym kraju, wolnym czyli suwerennym, niepodległym. A to już od dawna nieprawda. Nie zauważyliśmy, kiedy konkretnie niepodległość RP została utracona, bo tym razem utrata niepodległości była procesem bez konkretnej daty początkowej. Była jak stopniowe gotowanie żaby. Poprzednie utraty niepodległości to zawsze jakiś dzień w kalendarzu, no np. trzeci i ostateczny rozbiór Polski albo początek drugiej wojny światowej.

Polska nie jest niepodległa. Sprawdziłem definicje – nie spełniamy warunków. Niemcy spełniają, Francja, Rosja, Chiny, Szwecja, Maroko… Ale Polska nie spełnia. Zajrzałem do słownika PWN. Nie spełniamy żadnego z podanych tam warunków. Cytuję: „Niepodległość to niezależność jednego państwa (narodu) od innych państw w sprawach wewnętrznych (wykonywanie przez nie zwierzchnictwa terytorialnego i prawa do normowania stosunków wewnętrznych) i w stosunkach zewnętrznych (zdolność do samodzielnego, niezależnego od jakiegokolwiek podmiotu występowania w stosunkach międzynarodowych)”.