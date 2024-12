Ziobro przed komisją śledczą. Jest nowa data

W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. W głosowaniu wzięło udział 445 posłów, "za" było 241, "przeciw" 204.

Przyjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na uchylenie immunitetu Ziobrze rekomendowała posłom Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Znamy termin przesłuchania Ziobry

Komisja śledcza ds. Pegasusa planuje przesłuchać Zbigniewa Ziobrę 31 stycznia 2025 r. – poinformowało RMF 24.

W piątek po południu członkowie komisji śledczej ds. Pegasusa prześlą do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek w sprawie zatrzymania i doprowadzenia Ziobry na przesłuchanie. Jeśli sąd wyda pozytywną opinię, były minister sprawiedliwości zostanie doprowadzony na posiedzenie komisji – najpierw w asyście policji, a potem Straży Marszałkowskiej.

Przed głosowaniem w Sejmie Zbigniew Ziobro zapewnił, że jest "żywo zainteresowany" tym, aby "wystąpić" przed komisją śledczą ds. Pegasusa. – Chciałbym wystąpić przed tą komisją. Cieszyłem się nawet, że była powołana. Dlatego, że miałbym bardzo wiele do powiedzenia dobrego na temat tego, co zrobiłem dla podniesienia bezpieczeństwa Polaków – podkreślił.

– Wystarczy, że koalicja rządząca uczyni drobny, mały gest. Przyzna, że uchwała o powołaniu komisji śledczej ds. Pegasusa była podjęta niezgodnie z polską konstytucją, w niewłaściwym trybie i uchwali ponownie, przy naszym wsparciu, niemal bliźniaczą co do zakresu, z wyjątkiem pewnych szczegółów, komisję śledczą ds. Pegasusa, która będzie zakładała przesłuchanie m.in. polityków, co jest oczywiste, w tym Zbigniewa Ziobrę – wskazał były minister sprawiedliwości. Polityk zaznaczył, że nie boi się "doprowadzenia przed komisję ani aresztowania".

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że "zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją".

