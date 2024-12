Wolna Wigilia zagrożona? Wiadomo, co zrobi prezydent

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o dniach wolnych. Nowela wprowadza wolną od pracy Wigilię Bożego Narodzenia, a jednocześnie dodatkową, trzecią niedzielę handlową w grudniu.

Wprowadzone poprawki zakładają m.in., że pracownicy zatrudnieni w handlu będą mogli pracować w grudniu nie więcej niż w dwie niedziele. Nowa regulacja ma wejść w życie od przyszłego roku.

Co z wolną Wigilią? Prezydent chce konsultacji społecznych

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Okazuje się, że podpis głowy państwa nie jest pewny. Jak bowiem zapowiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Andrzej Duda zorganizuje konsultacje społeczne dotyczące ustawy o wolnej Wigilii.

Prezydent chce skonsultować zapisy ustawy z przedstawicielami pracowników, przede wszystkim związkami zawodowymi i organizacjami reprezentowanymi w Radzie Dialogu Społecznego. Paprocka dodała, że prezydent zaprosi na to spotkanie również przedstawicieli pracodawców.

– Decyzja prezydenta będzie odzwierciedlała głos strony społecznej – podkreśliła.

Paprocka: Lewica została ograna

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP nie ukrywała, że gdyby chodziło tylko o wolną Wigilię, Duda nie miałby żadnych wątpliwości i podpisałby ustawę. Problematyczna dla głowy państwa jest kwestia dodatkowej niedzieli handlowej.

– Lewica została trochę ograna przy tym projekcie, bo chciano zrobić na pewno coś pozytywnego dla pracowników, szczególnie tych, którzy świadczą pracę w handlu. Ale do ustawy wprowadzono dodatkowy dzień pracy i to w zupełnie innym wymiarze, bo przecież w Wigilię nawet duże sklepy są czynne krócej, to nie jest praca do godz. 22 czy 23, jak w niedzielę handlową. Pytanie, czy to jest zmiana korzystna dla głównych zainteresowanych – powiedziała.

Czytaj też:

Wolna Wigilia. Sejm przyjął poprawki SenatuCzytaj też:

Prezydent spotkał się z Nawrockim. "Rozmowa o polskich sprawach"Czytaj też:

Kontrowersyjna decyzja prezydenta. Zrobił to kolejny raz