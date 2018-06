Szydło odpowiada opozycji: Czyje interesy tak naprawdę reprezentujecie?

– Za Prawem i Sprawiedliwością stoją czyny i fakty, których państwo nie zakrzyczycie. Warto zadać sobie pytanie, czym państwo się zajmujecie, bo na próżno szukać dzisiaj projektów ustaw, propozycji merytorycznych z państwa strony, poświęconych polityce społecznej. Natomiast bardzo chętnie zajmujecie się państwo PiS-em – mówiła wicepremier.

– Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się interesem Polaków, wy zajmujecie się nami. Nie jest to nic nowego, ponieważ w czasie waszych rządów również nami zajmowaliście się przede wszystkim – dodawała.

Szydło wytykała też Platformie Obywatelskiej, że podczas ich rządów państwo było zadłużane, wyprzedawane ze wszystkiego. – Jak brakło pieniędzy, to sięgnęliście po oszczędności Polaków z OFE. Tak to wyglądało za waszych rządów – podkreśliła.

Wicepremier odniosła się również do zarzutów dotyczących złego traktowania przez PiS osób niepełnosprawnych.

– Hipokryzją z państwa strony jest mówienie o tym, że rząd PiS odnosi się z pogardą do tego środowiska. Jesteśmy najbardziej prospołecznym rządem po transformacji w Polsce i wiecie państwo o tym. Tego się właśnie boicie. No więc zapytam pańtwa, to kolejne pytanie, co zrobiliście dla tego środowiska, żeby nie podzielić środowiska niepełnosprawnych? Co zrobiliście, żeby wdrożyć rzeczywiście wyrok TK z 2014 roku i zapytam: kto w 2014 roku był premierem, kto tworzył rząd? I powiedzcie również, dlaczego TK wydał taki wyrok? Dlatego, że państwo podzieliście środowisko niepełnosprawnych i my dzisiaj musimy to uporządkować, doprowadzić do tego, żeby wasze błędy naprawić – stwierdziła.

– Czy wiarygodnym jest polityk i czy można wierzyć politykowi, który jednego dnia na ulicy w Czarnym Marszu domaga się zabijania dzieci niepełnosprawnych, nienarodzonych, a drugiego dnia mieni się ich obrońcą, tutaj w Sejmie? Czy można wierzyć takim politykom? – pytała, odnosząc się do wypowiedzi posłanek opozycji.

Posłowie zajęli się dziś wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło. Potem Sejm rozpatrzy także wniosek o odwołanie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Sprawa ma związek z protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, za który "polityczną odpowiedzialność" – zdaniem PO – ponoszą Szydło i Rafalska.