Właściciel TVN zwalnia pracowników

Przejęcie TVN przez Discovery ma się wiązać z potrzebą zmian strukturalnych. Zwolenia mają być właśnie efektem tych zmian. – Zakończenie tego etapu integracji wiąże się z likwidacją niewielkiej liczby stanowisk – portal wirtualnemedia.pl cytuje odpowiedź biura prasowego TVN.

Według nieoficjalnych informacji portalu wirtualnemedia.pl, nowy zespół zarządzający rozpoczął wdrażanie zmian w strukturach TVN i Discovery, co ma przygotować firmę do stworzenia wspólnej struktury operacyjnej. Zwolnienia są związane z wydzielaniem nowych jednostek, konsolidacją starych zespołów i likwidacją, które dublują się w TVN oraz Discovery. Kto stracił pracę? Osoby zatrudnione m. in. w dziale księgowości oraz Biurze Reklamy Grupy TVN. Niewykluczone, że redukcja etatów obejmie także dział marketingu.

– Jesteśmy w trakcie globalnej transformacji naszego biznesu, mającej na celu między innymi integrację struktur Scripps Networks Interactive. Oznacza to zmiany, również z perspektywy lokalnej. Miesiąc temu ogłosiliśmy nowy zespół zarządzający Discovery i TVN w Polsce. Przez ostatnie tygodnie pracował on intensywnie nad zoptymalizowaniem działania obu organizacji oraz stworzeniem ich wspólnej struktury operacyjnej, która pozwoli wykorzystać potencjał polskich zespołów – odpowiada biuro prasowe TVN i Discovery.