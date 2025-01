Sprzeciw wobec planów MEN. List otwarty do Tuska

Autorzy listu apelują do szefa rządu o interwencję, która "pozwoli na zachowanie i doskonalenie tego przedmiotu dla dobra naszych dzieci i całego społeczeństwa".

Pełna treść listu do Donalda Tuska

Poniżej publikujemy treść listu:

Szanowny Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

W polskim systemie prawnym rodzina jest uznawana za wyjątkową wartość. Dobitnie stwierdza to Konstytucja RP w Art. 18: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja tej konstytucyjnej zasady ma miejsce w różnych obszarach życia społecznego. W systemie polskiej edukacji przejawia się w powołanym 25 lat temu przedmiocie "Wychowanie do życia w rodzinie". Nie jest to jedyny przedmiot, związany z tą tematyką, ale w procesie wychowawczym jest bardzo istotny. Jest on realizowany za zgodą rodziców, ma dobrze wypracowane i sprawdzone w praktyce podstawy programowe i podręczniki oraz pozytywny wpływ na postawy uczniów, co potwierdzają liczne badania naukowe.

Niestety, zgodnie z deklaracją Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej, po zakończeniu roku szkolnego 2024/25 właśnie ten przedmiot ma być zlikwidowany. Budzi to nasze zdumienie i zdecydowany sprzeciw, tym bardziej, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przedstawiło ani żadnej analizy tego przedmiotu, ani zarzutów, które w jakikolwiek sposób uzasadniałyby tę decyzję.

Dzieje się to w sytuacji, gdy wiele rodzin przeżywa trudności w wychowaniu swoich dzieci, osłabiona jest trwałość wielu związków rodzicielskich, a rodziny przeżywają różne problemy. Przedmiot ten ma ogromne znaczenie dla dobrego przygotowania dzieci i młodzieży do pełnienia dojrzałych ról społecznych, także dla jak najlepszego funkcjonowania w rodzinach. Do tego przede wszystkim należy przygotowywać uczniów, aby ich wybory, postawy i zachowania służyły ich dobru i wspólnotom podstawowym, jakimi będą ich przyszłe rodziny.

Nie ulega wątpliwości, że zamiar MEN o likwidacji "Wychowania do życia w rodzinie" oznacza depriorytetyzację roli rodziny w państwie i społeczeństwie. Jest on sprzeczny z dobrem uczniów i ich rodzin. Z tego powodu apelujemy o interwencję Pana Premiera, która pozwoli na zachowanie i doskonalenie tego przedmiotu dla dobra naszych dzieci i całego społeczeństwa.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

zrzeszającej 38 organizacji prorodzinnych:

Jakub Bałtroszewicz, prezes – Fundacja Jeden z Nas

ks. Tomasz Kancelarczyk, wiceprezes – Fundacja Małych Stópek

Grzegorz Nienartowicz, wiceprezes – Fundacja Ku Pełni Życia

Magdalena Bartoszewicz – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

Maria Gondek – Fundacja Fala Życia

Ewa Kowalewska – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – HLI Polska

Rafał Szczypta – Rycerze Kolumba

PFROŻ

