Zagrożenie przy granicy wzrasta. "Łukaszenka zwiększy napór"

Generał Maciej Klisz, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych ostrzegł przed wzrostem napięć, jakie mogą wkrótce wystąpić na granicy z Białorusią. W ostatnim czasie Moskwa i Mińsk zaprzestały ataków hybrydowych na Polskę z wykorzystaniem imigrantów, czego powodem była najprawdopodobniej kampania wyborcza Alaksandra Łukaszenki i wybory prezydenckie na Białorusi. Łukaszenka zdobył 87,6 proc. głosów w wyborach — informują białoruskie media, powołując się na wyniki exit poll. Pozostali kandydaci zdobyli między 1–3 proc. głosów. Ponadto 5,1 proc. wyborców zagłosowało przeciwko wszystkim kandydatom.

Obyło się bez niespodzianek – kolejny raz wygrał sprawujący od 1994 roku władzę Łukaszenka, który nie miał poważnych rywali. Z końcem stycznia polskie dowództwo przeprowadzi rotację sił w ramach operacji "Bezpieczne Podlasie".

Wojsko działa

– Wybory na Białorusi były jedną z przyczyn, dlaczego zaplanowaliśmy w taki sposób przekazanie zadań między 18 a 12 dywizją. I tak, mogę potwierdzić, że spodziewamy się zwiększonego naporu na granicę – zaznaczył w Polsat News gen. Klisz.

Wojskowy powiedział, że choć w ostatnim czasie liczby dotyczące przekroczeń granicy były "symboliczne", ale w "perspektywie długoterminowej", to zagrożenie wzrasta. Przypomniał, że w ubiegłym roku odnotowano 17 proc. więcej incydentów niż w 2023.

Dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych powiedział, że cały czas dochodzi do poważnych ataków blisko polskiej granicy. Przy tej okazji rozwiał wszelkie wątpliwości, co do tego, kto podejmuje decyzję dotyczące użycia stacjonującej broni. – Zgodnie z naszą konstytucją, z polskim prawem, w czasie pokoju całą władze sprawuje pan minister obrony narodowej, a ja tę władzę jako dowódca operacyjny wykonuję i tak ostateczne prawo głosu, tzw. polityka czerwonej kartki należy do dowódcy operacyjnego – podkreślił.

Czytaj też:

Putin pogratulował Łukaszence. Padło ważne zapewnienieCzytaj też:

"Łukaszenka chce mieć spokój". Mniejsza presja na granicy