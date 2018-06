Kilka niepokojących dni

Na ramionach Pawła Chruszcza, głogowskiego radnego, którego powieszone ciało znaleziono pod koniec maja stwierdzono zagadkowe, naruszające tkankę skóry obrażenia – ustaliło „Do Rzeczy”. W Głogowie, gdzie doszło do tajemniczej śmierci popularnego radnego przeprowadziliśmy dziennikarskie śledztwo. Informacje, do jakich dotarliśmy są wstrząsające – wskazują nie tylko na bulwersujący marazm głogowskiej policji, ale również pozwalają na zadanie pytania – czy rzeczywiście śmierć Pawła Chruszcza była wynikiem samobójstwa, a jeśli tak, czy ktoś nie zastraszył go do tego stopnia, że młody polityk postanowił rozstać się z życiem. Wyniki śledztwa, które w Głogowie przeprowadził Wojciech Wybranowski w poniedziałkowym "Do Rzeczy"