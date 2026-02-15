Dramatyczne doniesienia ze Strefy Gazy. Izrael znów zaatakował

Tak wynika z najnowszych doniesień medialnych i informacji przekazywanych przez lokalne służby medyczne. Kilkanaście osób zostało rannych. Wśród ofiar mają znajdować się cywile, w tym kobiety i dzieci.

Uderzono w strefy pobytu uchodźców

Ataki objęły m.in. obóz namiotowy dla przesiedlonych rodzin na północy Strefy Gazy oraz okolice miasta Chan Junus na południu. Według palestyńskich służb ratunkowych jeden z nalotów uderzył bezpośrednio w namiot przeznaczony dla uchodźców. Świadkowie relacjonują, że część ofiar została trafiona podczas snu. Przedstawiciele Hamasu określili naloty jako poważne złamanie zawieszenia broni i element eskalacji działań militarnych. Organizacja podkreśla, że ataki dotknęły przede wszystkim ludność cywilną.

Izraelskie Siły Obronne przekazały, że operacja była odpowiedzią na naruszenie warunków zawieszenia broni przez Hamas. Według strony izraelskiej bojownicy mieli przekroczyć tzw. "żółtą linię" – strefę buforową ustaloną w ramach rozejmu zawartego w październiku 2025 roku – oraz pojawić się w pobliżu pozycji izraelskich żołnierzy, prawdopodobnie po opuszczeniu podziemnej infrastruktury.

Po ogłoszeniu rozejmu nadal giną ludzie

Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, kontrolowanego przez Hamas, od momentu zawarcia rozejmu w październiku 2025 roku w wyniku izraelskich działań zbrojnych zginęło co najmniej 600 osób. Dane te nie są niezależnie weryfikowane, jednak podobne szacunki pojawiają się w relacjach części mediów i organizacji humanitarnych.

Do ataków doszło na krótko przed ogłoszonymi w niedzielę przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa inicjatywami, dotyczącymi pomocy humanitarnej i odbudowy Strefy Gazy. Z zapowiedzi wynika, że państwa członkowskie nie tylko przeznaczą ponad 5 miliardów dolarów na odbudowę Gazy i pomoc humanitarną, ale także skierują tysiące osób do Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych oraz lokalnej policji. Ich zadaniem ma być utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Trump zaznaczył jednocześnie, że po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie kluczowe znaczenie ma pełna demilitaryzacja Hamasu i dotrzymanie wcześniejszych zobowiązań.

Czytaj też:

Wojna zabrała im wszystko. Dzieci walczą o życie w Strefie GazyCzytaj też:

"To będzie przełom". Trump zapowiada historyczny ruch Rady Pokoju