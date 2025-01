Müller: Michał Kuczmierowski zwolniony z aresztu

"Brytyjski sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu Michała Kuczmierowskiego. Oznacza to, że będzie on z wolnej stopy odpowiadać przed sądem ekstradycyjnym" – napisał Müller na swoim koncie na platformie X.

"Jak widać tam nie podzielają reżimowej polityki Bodnara i Tuska" – dodał europoseł PiS.

Przypomnijmy, że były szef RARS został na początku września ubiegłego roku zatrzymany w Londynie. Michał Kuczmierowski nie zgodził się na ekstradycję. Jego odmowa dobrowolnego powrotu do Polski oznaczała uruchomienie procesu ekstradycyjnego. Brytyjski sąd zdecydował, że Kuczmierowski do czasu rozprawy miał pozostać w areszcie.

"Brytyjski sąd wbrew oczekiwaniom bodnarowców pozwolił Michałowi Kuczmierowskiemu na odpowiadanie z wolnej stopy. Banda Tuska spodziewając się tego postanowiła przykryć kompromitację zatrzymując urzędniczkę z KPRM. W panice idą na powtórkę scenariusza z Funduszu Sprawiedliwości" – skomentował poseł PiS Janusz Cieszyński.

Wpis Muska

Sprawa Kuczmierowskiego stała się znów głośna po wpisie Benyamina Naeema Habiba, brytyjskiego przedsiębiorcy i polityka, a także byłego deputowanego do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Habib napisał post, w którym skrytykował działania skrajnie lewicowego rządu Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, jako przykład podał sprawę szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za rządów PiS.

"Mamy upolityczniony system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Wykonujemy nawet brudną robotę polityczną dla zagranicznych reżimów" – czytamy w poście opublikowanym przez Habiba na X.

Pisze on, że rozprawa ekstradycyjna Kuczmierowskiego jest zaplanowana dopiero na lipiec, podczas gdy siedzi on w brytyjskim więzieniu od września 2024 roku. "Będzie siedział w więzieniu przez prawie rok bez procesu. To pełny wyrok, a on nawet nie został osądzony!" – zwraca uwagę.

Co ciekawe, Elon Musk – którego Brytyjczyk oznaczył w swoim twicie – odpisał. Przedsiębiorca, a obecnie bliski współpracownik prezydenta Trumpa napisał krótko: "Yes!".

Zarzuty dla Kuczmierowskiego

Prokuratura zarzuca Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu za to 10 lat więzienia. Przypomnijmy, że 31 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Kuczmierowskim Europejski Nakaz Aresztowania. Wcześniej, 26 sierpnia, prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.

