"Który Trzaskowski jest prawdziwy?". Sztab Nawrockiego ma trzy cele

Obywatelski kandydat wspierany przez PiS będzie kontynuował objazd po kraju i spotkania z wyborcami. Jednak luty to nowe zadania do wykonania w kampanii prezydenckiej. " Z naszych rozmów z politykami PiS wynika, że sztab Karola Nawrockiego zakłada w lutym realizację co najmniej trzech celów" – podała w piątek "Rzeczpospolita".

Trzy cele

Priorytetem sztabowców prezesa IPN ma być to dotarcie do tych wyborców, którzy jeszcze Nawrockiego nie znają. Zgodnie z ostatnim badaniem zaufania CBOS dla polityków, Nawrockiego obecnie nie zna 22 proc. ankietowanych. Jego głównego rywala, Rafała Trzaskowskiego, nie zna tylko 2 proc. wyborców.

Cel drugi to uniemożliwienie kandydatowi KO zwrotu na prawo. "Politycy PiS podtrzymują tezę, że ich zdaniem manewr Trzaskowskiego np. z propozycją uszczelnienia 800+ dla Ukraińców nie będzie skuteczny" – czytamy. – Trzaskowski straci zarówno na lewej, jak i na prawej flance. Na lewej – to oczywiste. Na prawej też, bo jego manewr zostanie uznany za niewiarygodny – mówi informator "Rz". W lutym PiS ma przypominać o wypowiedziach i działaniach Trzaskowskiego w przeszłości – pod hasłem "Który Trzaskowski jest prawdziwy?".

"Z kolei trzecim punktem kampanii będzie 'przyklejanie' Trzaskowskiego do rządu. Opozycja zamierza przy tym podkreślać, że rząd nie rozwiązuje bieżących problemów Polaków" – czytamy. W przyszłym miesiącu Nawrocki ma także prezentować kolejne propozycje programowe. "Politycy PiS uważnie śledzą również to, jak w mediach i w opinii publicznej rozchodzi się temat apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej. I deklarują, że tematu nie lekceważą, chociaż zdaniem większości naszych rozmówców na tym etapie sprawa nie wychodzi poza 'twitterowo-polityczną' bańkę" – opisuje gazeta.

