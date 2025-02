Trwa bojkot TV Republika przez reklamodawców, ale widzów przybywa

"Republika kolejny dzień z rzędu ma wyższą widownię nie tylko od wszystkich stacji informacyjnych, ale także od niemal wszystkich tzw. kanałów ogólnych. W grupie komercyjnej – najatrakcyjniejszej dla reklamodawców- mamy już udziały niemal równe TVP2 – poinformował szef wydawców w TV Republika Jarosław Olechowski i udostępnił dane Nielsena.

twitter

Z danych Nielsen Audience Measurement Polska wynika, że w styczniu na antenie TV Republika reklamowało się 115 marek, czyli o prawie połowę mniej niż w styczniu 2024 roku, gdy było ich 229. Przed rokiem w Republice pokazano 10 188 spotów, teraz – zaledwie 3 170 (spadek o 68,9 proc. rdr). Spadła też liczba GRP – z 6 353,6 do 4 005,3 – informuje serwis Wirtualne Media.

Reklam mniej, ale zarobki większe

Pomimo spadku reklam, TV Republika notuje wzrost cennikowych wpływów z reklam – z 5,27 mln zł w styczniu 2024 roku do 16,54 mln zł w styczniu br. "To efekt znaczących podwyżek cen reklam, które biuro reklamy Polsat Media zaczęło wprowadzać od stycznia ub.r., po skokowym wzroście oglądalności tej stacji. Z analizy listy reklamujących się w TV Republika marek wynika, że ostatnio najwięcej było reklam takich brandów, jak Mango, No Sweet, Narodowy Bank Polski, Lidl, 'Gazeta Polska'.Alle też reklamowały się w niej marki, które były nieobecne na jej antenie w styczniu 2024 roku. Wśród nich są m.in. Jacobs, Ibum, Lipomal, Coldrex, Durex, Destresan, Tyskie, Łomża, Valused, Vivigo (dawny Vivus), Jeep, Rainbow Tours, Listerine, Valused czy Vectra" – czytamy.

Pierwszy większy odpływ reklamodawców zaczął się przed rokiem. Na początku 2024 roku wiele firm postanowiło wstrzymać swoje reklamy w TV Republika w odpowiedzi na pojawiające się tam wypowiedzi m.in. Jana Pietrzaka o barakach dla uchodźców. Możliwe, że druga fala bojkotu nastąpi teraz, gdy wojnę stacji wypowiedział szef WOŚP Jerzy Owsiak.

Czytaj też:

Ogromny sukces TV Republika. "Po raz pierwszy w historii"Czytaj też:

Starcie dziennikarzy TV Republika z reporterem TVN24. "Kiedy oddacie pieniądze?"