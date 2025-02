"Tak odpłaciło mi się państwo polskie". Były rzecznik Dudy przeprasza żonę i dzieci

– Zarzuty są w zasadzie dwa. Jeden polega na tym, że ja z moich pieniędzy prywatnych opłaciłem studia na Collegium Humanum. Drugi zarzut dotyczy tego, że pracując w Orlenie używałem dyplomu i że to niby była podstawa mojego zatrudnienia w Orlenie – powiedział Spychalski dziennikarzom w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach.

Pytany przez reportera TVN24, czy przyznał się do zrzutów, nie odpowiedział. Odmówił również odpowiedzi na pytanie o nieoficjalne doniesienia, że w czynnościach w prokuraturze uczestniczyła także jego żona.

Spychalski: Mogę tylko przeprosić żonę i dzieci, że państwo polskie w taki sposób odpłaciło mi się

– Rozpoczynając 20 lat temu moją przygodę z polityką, nigdy nie pomyślałem, że może mieć ona taki przebieg – stwierdził Spychalski.

– Mogę tylko w tym miejscu zwyczajnie przeprosić moją żonę, dzieci, najbliższych, że państwo polskie, któremu poświęciłem 20 lat mojego życia, dzisiaj w taki sposób za moją ciężką pracę, za moje poświęcenie, się odpłaciło. Że państwo polskie wysłało o 6 rano do mnie jakichś agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego i że ta sytuacja tak dzisiaj wygląda. Jest to dla mnie zupełnie zaskakujące – dodał.

Błażej Spychalski był rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy w latach 2018-2021, a później jego doradcą społecznym. Był też doradcą zarządu Orlenu, a także wiceprezesem Gaz-Systemu.

Afera Collegium Humanum

O tej prywatnej uczelni głośno zrobiło się na początku 2024 r., kiedy sześciu osobom, w tym rektorowi Pawłowi C., postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Miała wystawiać poświadczające nieprawdę dokumenty ukończenia studiów podyplomowych MBA, które są przepustką do zasiadania w radach nadzorczych spółek, a także przyjmować w związku z tym korzyści majątkowe i osobiste. Do tej pory w tej sprawie zatrzymano 28 osób, którym postawiono prawie 150 zarzutów karnych.

