Były rzecznik prezydenta usłyszał zarzuty

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w czwartek Błażeja S., byłego rzecznika prasowego prezydenta Andrzeja Dudy.

"Dziś rano na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach agenci CBA zatrzymali Błażeja S., byłego rzecznika prasowego Prezydenta RP, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna zostanie przewieziony do wydziału zamiejscowego PK w Katowicach. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem CBA w sprawie nieprawidłowości Collegium Humanum" – napisał na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. Błażej S. był rzecznikiem prasowym prezydenta Andrzeja Dudy w okresie od 7 września 2018 r. do 30 września 2021 r. Pełnił także funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Następnie został powołany na społecznego doradcę głowy państwa.

Są zarzuty dla Błażeja S.

Błażej S. usłyszał już zarzuty – potwierdził przedstawiciel prokuratury w rozmowie ze stacją Polsat News.

Poza byłym rzecznikiem prezydenta, zarzuty usłyszeć miała jeszcze jedna osoba. Póki co nieznana jest ich treść, podobnie jak i tożsamość drugiego z oskarżonych.

Do sprawy zatrzymania Błażeja S. odniosła się obecna rzecznik prezydenta Dudy Diana Głownia. – Podchodzimy do sprawy ostrożnie i z dystansem – powiedziała. Jak podkreśliła, nic nie wskazuje na to, aby sprawa dotyczyła działań S. związanych z jego pracą w Kancelarii Prezydenta.

Afera Collegium Humanum

CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu dyplomami MBA (Master of Business Administration), uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą w niepublicznej szkole wyższej w Warszawie Collegium Humanum. Członkowie tej grupy mieli wystawiać dokumenty związane z ukończeniem studiów.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało już kilkadziesiąt osób w związku z nieprawidłowościami w uczelni.

