Polska. Imigrant z Nigerii zaatakował młotkiem na siłowni

Do ataku doszło w środę 12 lutego w jednej z siłowni w Katowicach. Agresor z Nigerii zaatakował na siłowni innego klienta w trakcie ćwiczeń. Użył do tego młotka.

Imigrant z Nigerii zaatakował młotkiem

"21-letni obywatel Nigerii z nieznanych dotąd przyczyn, zaatakował innego ćwiczącego przyrządem treningowym" – przekazał portal Radia Eska.

"Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci, którzy zatrzymali bardzo pobudzonego i agresywnego 21-latka". Materiał pokazujący fragment zatrzymania został opublikowany na X. Nigeryjczyk próbował się szarpać z policjantami.

Nieoficjalnie ustalono, że cudzoziemiec zaatakował młotkiem treningowym.

Ofiarę ataku trzeba było przetransportować do szpitala. Został tam kompleksowo przebadany.

Policja, że funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Senegalczyk defekował do stawu w Katowicach

To kolejna w Katowicach sytuacja, w której wpuszczeni do Polski imigranci z państw obcych cywilizacyjnie sprawiają zagrożenie lub trudności dla mieszkańców.

Jeśli chodzi o Katowice, to przykładowo w 2024 roku do Senegalu deportowany został nielegalny cudzoziemiec, który nago wlazł do stawku i na oczach ludzi defekował do stawu na osiedlu w tym mieście.

Jak się okazało już w listopadzie 2023 r. komendant placówki Straży Granicznej w Sosnowcu zobowiązał Senegalczyka do opuszczenia Polski, zakazując mu powrotu na terytorium strefy Schengen na okres trzech lat. Mimo to, imigrant nie opuścił kraju dobrowolnie. Dopiero po incydencie w Katowicach, Straż Graniczna ponownie go zatrzymała.

