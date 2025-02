"Jeden z największych skandali". PiS chce komisji śledczej w PE

Google zainwestuje w Polsce 5 mln dolarów na rozwój sztucznej inteligencji. Polski Fundusz Rozwoju i gigant technologiczny podpisali umowę zakładającą strategiczne partnerstwo na rzecz przyspieszenia użycia AI. Okazuje się jednak, że kwota jest nieporównywalnie niższa niż te, które w rozwój AI inwestują inne kraje na świecie, a także samo Google.

Eksperci z branży cyfrowej wprost wskazują, że rząd Donalda Tuska nie ma się czym chwalić, a w sieci nie brakuje ironicznych i krytycznych komentarzy. Do sprawy odnieśli się również europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.

"Skandaliczny program, głupia propaganda"

– Wczoraj widzieliśmy wielki, przełomowy projekt Donalda Tuska warty 5 mln dolarów. Gratulujemy, wielki sukces Polski – ironizował Patryk Jaki na piątkowej konferencji prasowej. – Ekipa Tuska i cała jego koalicja była zaangażowana w projekt, który był warty nie 5 mln, tylko 5 mld. To był projekt Life, który w ramach Komisji Europejskiej prowadził Frans Timmermans – zwrócił uwagę wiceprezes PiS.

– W ostatnich latach polskie media zasypywała głupia propaganda na temat polityki klimatycznej, środowiskowej itd. Tego było pełno wszędzie. To są pieniądze, również z podatków Polaków, przeznaczane przez Timmermansa i całą tę ekipę Tuska na kompletnie niepotrzebne rzeczy, bzdury, które powodują, że dzisiaj Europa jest w takim miejscu, że nawet nikt nie chce z nią siadać do stołu negocjacyjnego – mówił eurodeputowany.

– W ramach tego programu były podpisywane umowy na to, żeby lobbować u posłów krajowych i europejskich za tymi głupimi rozwiązaniami. Czyli 5 miliardów idzie od Timmermansa do firm lobbystycznych po to, żeby lobbowali u posłów krajowych i europejskich, żeby wspierali ten program – kontynuował.

Europosłowie PiS złożą w Parlamencie Europejskim wniosek o powołanie specjalnej komisji śledczej. – Chcemy wiedzieć, którzy posłowie dostawali pieniądze w ramach tego skandalicznego programu, do tej głupiej, skandalicznej propagandy. Potrzebujemy jednej czwartej podpisów posłów do Parlamentu Europejskiego. Mamy już wsparcie dwóch grup. I teraz pytanie do posłów obecnej koalicji: podpiszecie czy nie? – powiedział Jaki.

Głos zabrał też europoseł Tobiasz Bocheński. Jego zdaniem, mamy do czynienia z jednym z największych skandali. – Część polityków brukselskich, takich jak Timmermans, chcieli forsować Zielony Ład. Wykorzystali środki europejskie, które są w dyspozycji Komisji Europejskiej i najprawdopodobniej 5 mld euro zostało wydane na organizacje, aby lobbowały za rozwiązaniami, które były przygotowane przez KE i część biurokratów. Zbudowaliśmy koalicję wielu europosłów po to, aby uzyskać wystarczającą liczbę podpisów i powołać komisję śledczą, która wyjaśni ten skandal – wytłumaczył.

