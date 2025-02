Hiszpański europoseł: Polska jest zobowiązana do przestrzegania paktu migracyjnego

We wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata na temat dalszego wsparcia dla Ukrainy. Wśród wielu wątków nie zabrakło również paktu migracyjnego. Głos w tej sprawie zabrał Juan Fernando López Aguilar z hiszpańskiej partii socjaldemokratycznej PSOE. Polityk przekonywał, że pomoc, którą Polska udzieliła Ukrainie nie zwalnia naszego kraju z zobowiązań wynikających z paktu.

Aguilar: Polska musi przestrzegać paktu migracyjnego

– Po trzech latach okrutnej wojny Putina mamy bardzo jasne wnioski ws. tego, co trzeba zrobić. Aktywowaliśmy ogromny wysiłek finansowy, żeby wspierać państwa, które przyjęły 11 milionów osób uciekających przed wojną. 4 miliony z nich chce na zawsze lub na czas nieokreślony zostać w Europie. Ale to nie może być też pretekst, żeby nie wypełniać obowiązków paktu migracyjnego. Nie jest to pretekstem nawet dla Polski, która przyjęła tylu Ukraińców – tłumaczył europoseł.

Wystąpienie socjaldemokraty skomentował na portalu X europoseł PiS Maciej Wąsik.

"A oto Juan Fernando López Aguilar, hiszpański socjalista od Zapatero, koalicjant Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim. W prostych słowach tłumaczy, że przyjęcie uchodźców z Ukrainy, nie może być powodem do nie realizacji przez Polskę paktu migracyjnego" – napisał polityk.

twitter

Burza po słowach Lewandowskiego

4 lutego premier Donald Tusk ponownie zapewnił, że Polska nie będzie implementować paktu migracyjnego, a decyzja w tej sprawie ma charakter definitywny. Podobne stanowisko powtórzył 7 lutego w Gdańsku w obecności Ursuli von der Leyen. Mówił m.in., że "jeśli komuś w Europie do głowy przyjdzie, żeby uznać, że Polska ma jeszcze wziąć inne ciężary na siebie, to niezależnie od tego, kto to będzie mówił, ja powiem, że Polska tego nie będzie realizowała. Koniec, kropka".

Tymczasem europoseł PO Janusz Lewandowski powiedział we wtorek, że pakt migracyjny wejdzie w życie w połowie przyszłego roku, a Polsce nie udało się go zablokować. Polityk podtrzymał jednak narrację szefa polskiego rządu o tym, że Polska nie przyjmie więcej uchodźców z powodu presji migracyjnej z Ukrainy.

– Kraje, które zebrały się, żeby blokować, reprezentowały tylko 14 proc. ludności UE, więc pakt wejdzie w życie, a my otworzymy dla siebie furtkę, którą już zapowiedział Tusk w obecności Ursuli von der Leyen. Mianowicie jako kraj znajdujący się pod presją migracyjną, nie będziemy przyjmowali relokacji z innych krajów – powiedział Lewandowski na antenie RMF FM.

Czytaj też:

Niemcy zdecydowały ws. kontroli na granicach. Scholz: Poinformowałem KECzytaj też:

Morawiecki: To jeden z ostatnich momentów, żeby Europa się obudziła