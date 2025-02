Niemcy zdecydowały ws. kontroli na granicach. Scholz: Poinformowałem KE

Kanclerz Niemiec przekazał, że o swojej decyzji poinformował już Komisję Europejską. Polityk przekazał, że ten ruch ma dowodzić jego intencji "pozostania stanowczym w walce z nielegalną migracją".

Scholz zaznaczył, że do tej pory kontrole doprowadziły do "zawrócenia na granicy 47 tys. osób". Nie zdradził jednak, gdzie ostatecznie trafili odesłani migranci.

Polityk poinformował ponadto, że liczba wniosków o azyl spadła w 2024 roku o jedną trzecią w porównaniu z poprzednim rokiem. Scholz stwierdził, że aresztowano 1900 przemytników ludzi.

Scholz: Wymusiłem decyzje na przywódcach sąsiednich państw

W niedzielę wieczorem Olaf Scholz oraz Friedrich Merz wzięli udział w pierwszej bezpośredniej debacie kandydatów na kanclerza Niemiec. Jeden z tematów dotyczył polityki migracyjnej.

Olaf Scholz stwierdził wówczas, że wymusił pewne decyzje na przywódcach państw ościennych. – Wydalenia z Niemiec są całkowicie zgodne z prawem, ponieważ dotyczą przypadków, w których nie ma wniosku o azyl. Ja to umożliwiłem. Zadzwoniłem do wszystkich szefów państw i premierów krajów sąsiadujących z Niemcami i powiedziałem: Robimy to teraz i musicie to zaakceptować, bo jest to możliwe na podstawie europejskiego prawa – mówił kanclerz Niemiec podczas debaty, cytowany przez telewizję ARD.

– Nie jest to możliwe w kwestiach procedur azylowych. Wtedy należy je rozwiązać inaczej – dodał niemiecki polityk. Chodzi o wdrożenie europejskiego paktu azylowego. Nowe przepisy wejdą bowiem w życie w całej Europie już w przyszłym roku.

Prowadząca zwróciła uwagę, że takim rozwiązaniom przeciwstawia się szef polskiego rządu. – Donald Tusk mówi, że nie chce przestrzegać wspólnej dyrektywy azylowej – przyznał kanclerz Olaf Scholz.

Czytaj też:

"Panie Donaldzie, sprawa się rypła". PiS przedstawiło dokumentCzytaj też:

"Otworzyliśmy sobie furtkę". Lewandowski: Pakt migracyjny wejdzie w życie w połowie 2026 roku