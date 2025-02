"Panie Donaldzie, sprawa się rypła". PiS przedstawiło dokument

4 lutego premier Donald Tusk zapewnił, że Polska nie będzie implementować paktu migracyjnego, a decyzja w tej sprawie ma charakter definitywny.

Tymczasem europoseł PO Janusz Lewandowski we wtorkowym wywiadzie stwierdził, że pakt wejdzie w życie w połowie 2026 roku, ponieważ Polska nie była w stanie zgromadzić mniejszości blokującej.

PiS chce uchwały ws. pakt migracyjnego

W środę politycy Prawa i Sprawiedliwości przedstawili projekt uchwały zobowiązującej rząd do wypowiedzenia paktu migracyjnego.

– Zwracam się do Donalda Tuska: panie Donaldzie, sprawa się rypła. Najpierw kanclerz Scholz, a ostatnio pana druh, wierny druh od lat, Janusz Lewandowski, powiedział, że nie zbudował pan mniejszości blokującej i że pakt migracyjny wchodzi w życie – powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

– Gorzej, bo jeszcze dodatkowo kanclerz Niemiec już stwierdził, że 40 tysięcy migrantów nielegalnych przerzucił do Polski, a to tylko wstęp, bo jeśli rzeczywiście pakt migracyjny wejdzie w życie, to czeka nas zalew przez nielegalnych migrantów właśnie podrzucanych nam z Niemiec – dodał były minister obrony narodowej.

Błaszczak wyjaśnił, że PiS oczekuje od marszałka Sejmu omówienia projektu uchwały podczas przyszłotygodniowego posiedzenia.

– Ci, którzy ten projekt odrzucą, zgadzają się na przyjmowanie do Polski nielegalnych migrantów przerzucanych do naszego kraju z Niemiec. To jeszcze nie wszystko. […] Żeby wzmocnić jeszcze ten nasz przekaz, zbieramy podpisy pod referendum […] w którym Polacy wypowiedzą się na temat paktu migracyjnego – powiedział szef klubu PiS.

Polska musi respektować pakt migracyjny

W listopadzie 2024 roku europoseł Konfederacji Marcin Sypniewski złożył interpelację do Komisji Europejskiej, w której pytał, czy Polska w związku z przyjęciem dużej liczby imigrantów z Ukrainy zostanie zwolniona z mechanizmu solidarności, określonego przez pakt migracyjny.

W nadesłanej odpowiedzi Komisja Europejska stwierdziła, że Polska jest "związana wszystkimi aktami prawnymi wchodzącymi w skład Paktu o migracji i azylu".

