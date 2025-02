Rosyjski dywersant deportowany. Tusk zabrał głos

Szef rządu poinformował o akcji w mediach społecznościowych.

Premier: Świetna robota ABW i prokuratury

"Rosjanin podejrzany o koordynowanie aktów dywersji skierowanych przeciwko Polsce, USA i innym sojusznikom, ukrywający się w Bośni i Hercegowinie, został deportowany do Polski i aresztowany decyzją sądu" – napisał na portalu X Donald Tusk.

"Świetna robota ABW i prokuratury" – dodał.

Jak zaznaczył, "rosyjska wroga aktywność potwierdzona".

Tusk: Rosja planowała akty terroru powietrznego

Premier Donald Tusk spotkał się w środę w Warszawie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. – Panie prezydencie, niedawno spotkaliśmy się we Lwowie. Wtedy jedną z oczywistych konkluzji była propozycja spotkania w Warszawie na początku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. To dla Ukrainy i dla Polski ważny moment – zwrócił się do ukraińskiego przywódcy szef polskiego rządu.

– W czasie naszej rozmowy w cztery oczy nie musieliśmy używać żadnych dyplomatycznych formułek. Podstawy naszej przyjaźni i współpracy są oczywiste i bezwarunkowe, one nie ulegną zmianie. Ukraina może liczyć na nasze wsparcie i pomoc – powiedział premier Tusk na konferencji prasowej, na której wystąpił z prezydentem Zełenskim.

Szef polskiego rządu poinformował, że w ostatnim czasie odbył rozmowy dotyczące m.in. bezpieczeństwa na Bałtyku. – Chodzi o wspólne działania przeciwko rosyjskim agentom, rosyjskiemu sabotażowi – wskazał.

– Niektóre akty sabotażu czy przygotowania do dywersji miały charakter bardzo dramatyczny. Mogę tylko – nie będę wchodził w szczegóły – potwierdzić zasadność obaw, że Rosja planowała także akty terroru powietrznego i to nie tylko wobec Polski, ale linii lotniczych na całym świecie – powiedział Donald Tusk.

