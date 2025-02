Sikorski poleci do USA. Będzie spotkanie z Rubio

Minister spraw zagranicznych Polski poleci do Stanów Zjednoczonych. Według informacji "Rzeczpospolitej" z inicjatywą spotkania miała wyjść strona amerykańska. Doniesienia potwierdził także Polsat News.

Wiadomo, że spotkanie z Trumpem w Białym Domu planuje także prezydent Francji Emmanuel Macron a następnie także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Rozmowy USA-Rosja na razie bez Europy

Proces przygotowania do negocjacji pokojowych już się rozpoczął. Rozmowy między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Rosji odbyły się we wtorek w Rijadzie. Celem spotkania była odbudowa wzajemnych relacji oraz wypracowanie podstaw do nadchodzących rozmów pokojowych dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Moskwa chce gwarancji, że Ukraina nie zostanie członkiem Sojuszu NATO. Kreml nie zgadza się na koncepcję, według której wojska krajów NATO mogły pełnić rolę sił rozjemczych po zakończeniu walk.

W rozmowach na razie zabrało miejsca dla Europy. Ławrow oświadczył, że nie rozumie, dlaczego kraje europejskie miałyby zostać zaproszone do negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, skoro europejscy politycy chcą, aby wojna trwała. Strona amerykańska zapewnia, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane, a przy stole negocjacyjnym oczywiście będzie delegacja Ukrainy.

