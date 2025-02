Mentzen: Pod jednym względem Konfederacja jest radykalna

– Mówią nam, że jesteśmy radykałami. I pod jednym względem to rzeczywiście prawda. Jestem radykalnym zwolennikiem zdrowego rozsądku. Uważam że zdrowy rozsądek jest tym, czego w tej chwili najbardziej brakuje w polskiej polityce – powiedział Sławomir Mentzen.

Polityk powiedział, że jest szokujące, że dalej wysyłamy świadczenie socjalne 800 plus na Ukrainę, na ukraińskie dzieci uczące się w ukraińskich szkołach – Jaki polski podatnik ma interes w tym, żeby finansować socjal ludziom mieszkającym na Ukrainie? Co z tego mamy, jaka jest przyczyna? – pytał.

Niskie i proste podatki

Mentzen przypomniał jeden z najważniejszych punktów programu Kon federacji – niskie i proste podatki.

– My je najprościej uprościmy, a potem obniżymy – zapowiedział. – Zamierzam radykalnie uprościć prawo podatkowe w Polsce. Do tego zamierzam zlikwidować część zupełnie zbędnych podatków, podatek od spadków, od mieszkań, od kryptowalut. Trzeba też wprowadzić ulgę mieszkaniową – przypomniał.

Mentzen wskazał, że Konfederacja zlikwiduje składki i podatki od emerytur. – Należy jak najszybciej znieść podatki od emerytur, znieść składki od emerytów. Emeryci powinni podatkowo i składkowo być traktowani tak samo jak studenci. Żadnych składek i podatków od emerytur, od dochodów emerytów – stwierdził Sławomir Mentzen w trakcie konwencji prezydenckiej

Mentzen do Trzaskowskiego: Planeta nie płonie

– Mam tu wiadomość dla Rafała Trzaskowskiego, dla jego kolegów, podopiecznych z tego ostatniego pokolenia. Planeta nie płonie, za to kurczą się nasze portfele, przez Zielony Ład – stwierdził Sławomir Mentzen, nawiązując do wypowiedzi prezydenta Warszawy i przypominając postulat odrzucenia Zielonego Ładu.

– Potrzebujemy elektrowni jądrowej i potrzebujemy jej właśnie w Bełchatowie. To w Bełchatowie powinna powstać elektrownia jądrowa po to, żeby nie tracić miejsc pracy w Bełchatowie, żeby Bełchatów mógł się dalej rozwijać – mówił dalej.

Sprzeciw wobec wpuszczania obcych kulturowo migrantów

Mentzen przypomniał o zdecydowanym sprzeciwie Konfederacji wobec polityki „otwartych drzwi” na masową migrację.

– Zdrowy rozsądek, elementarny zdrowy rozsądek nakazuje też niewpuszczanie do Polski imigrantów z Azji, Afryki, państw odmiennych od Polski kulturowo. Wszędzie, w całej Europie Zachodniej, gdzie pojawiają się imigranci, z Afryki, z Bliskiego Wschodu, tam drastycznie rośnie przestępczość. Tam przestępczość osiąga poziomy absolutnie niewyobrażalne dla nas, dla Polaków – powiedział Sławomir Mentzen.

Polityk powiedział, że 97 proc. sprawców strzelanin w Szwecji to imigranci. Podał też przykład Niemiec, gdzie mieszka 39 tys. Japończyków, którzy popełnili 2 przestępstwa z użyciem przemocy. Z kolei Algierczycy, których jest w Niemczech 26 tys. popełnili 1700 przestępstw z użyciem przemocy, czyli 800 razy więcej niż obywatele Japonii. – Są takie kultury, gdzie przemoc jest na porządku dziennym, gdzie w ten sposób rozwiązuje się problemy – zwrócił uwagę.

Odebranie orderów

Parlamentarzysta przypomniał też sprawę orderów dla Grossa. – Jeżeli order od polskiego prezydenta dostaje ten pseudohistoryk, Jan Tomasz Gross, który kłamał, że Polacy w trakcie II wojny zabili więcej Żydów niż Niemców, to o czym my mówimy? To skandal, wręczać takim oszczerczom wręczać polskie odznaczenia. Z tym należy jak najszybciej skończyć. Jak zostanę prezydentem, poodbieram im te ordery. Koniec z nagradzaniem, z obrażaniem Polski i Polaków – powiedział Sławomir Mentzen na konwencji prezydenckiej.

Reset konstytucyjny

Mentzen przypomniał, że Konfederacja wzywa wszystkie partie do pochylenia się nad propozycją tzw. resetu konstytucyjnego, aby naprawić sytuację w wymiarze sprawiedliwości.

Czytaj też:

Konwencja prezydencka Mentzena. Bosak: Europa musi podnieść głowęCzytaj też:

Konwencja prezydencka Mentzena. Zajączkowska: Lewackie elity prowadzą Europę w przepaść